台灣武漢肺炎防疫迅速 英媒盛讚奠定黃金標準

（中央社記者戴雅真倫敦6日專電）武漢肺炎疫情爆發後，台灣防疫作戰迅速，英國「電訊報」盛讚台灣奠定因應流行疾病的黃金標準，利用早期介入、指揮架構明確，加上資訊透明告知大眾，有效控制病毒傳播。

報導指出，台灣距離大陸只有81英里（約130公里），在大陸的台灣人總數超過80萬，以往每天有上百架航班往來，商務與觀光頻繁，卻能夠在這次2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情中，讓感染人數僅有44人（目前新增1人為45人）。

報導表示，相較於鄰近的日本與韓國爆出上千起病例，台灣利用早期介入、靈活的指揮架構、熟練的防疫戰略，以及資訊透明等，有效讓2300萬人口出現極少的確診病例，值得英國等國家借鏡。

早在去年12月底，在冠狀病毒疫情還沒有出現在全世界的雷達當中時，台灣政府早已從傳聞中感知有一場最新型的傳染病要從中國武漢爆發，開始派官員登機檢查來自中國班機上的旅客健康。

在其他國家開始動作之前，台灣早一步禁止中國班機直航，並將來自疫區的民眾隔離。台灣的疾病管制署每天更新疫情動態，並定期示警，告知民眾確診病患在被診斷出來之前的行蹤。

學校、商場與辦公大樓等公共場所要求民眾在入口處消毒雙手，政府也在口罩出現短缺時，將官方的4400萬庫存釋出，確保民眾都能夠取得，避免恐慌。行政院政委唐鳳更推出「即時口罩地圖」，讓民眾得知口罩的即時販售狀況，避免排隊。

報導指出，台灣的警覺性與專業性來自2003年SARS（嚴重急性呼吸道症候群）的經驗，以及對中國當局及世界衛生組織（WHO）的極度不信任。台灣高層官員指出，WHO給予台灣的關鍵防疫協助相當遲緩。

儘管台灣在任何方面都與民主國家沒有不同，中國卻聲稱台灣為其領土，試圖在國際場域，包括對WHO等組織施壓，排除台灣參與，主張台灣沒有權利發展獨立外交關係。

台灣稱這對於傳染病防治造成危害。不過，這也有正面效益，反而迫使台灣當局規劃出穩健的自我保護措施。

史丹佛大學醫學院小兒科副教授王智弘（Jason Wang）接受「電訊報」訪問表示：「在SARS之後，他們（台灣）早已準備面對下一次（傳染病）。你會希望政府在事發前就有動作。」

他也表示：「全國指揮中心的設立非常重要。所有來自地方與中央政府的資訊在這裡整合，獲取數據經過處理，然後告訴大眾到底發生了什麼事。」

王智弘和共同作者布魯克（Robert H. Brook）這週在美國醫學會期刊（JAMA）發表論文，讚揚台灣在武漢肺炎疫情中以大數據、新科技和中央指揮的方式因應。

台灣以嚴格的海空邊境管控，搭配迅速確認身分，以及疑似病例隔離機制，整合衛生與移民當局資訊，追蹤近期曾到過疫區的感染高危險群，並透過電訪確認是否落實居家隔離。同時也在各大城市設立熱線，讓出現疑似症狀的民眾回報。

王智弘在論文中寫道：「台灣早期發現危機，並每天對大眾簡報，確保大眾能對發展中的疫情取得即時、準確並透明的資訊。台灣是社會能夠迅速應對危機、保護民眾利益的典範。」（編輯：陳惠珍）1090307