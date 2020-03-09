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林郁婷輕取里約奧運銀牌得主 搶下東奧拳擊門票

最新更新：2020/03/09 18:54
台灣拳擊女將林郁婷（圖）9日在奧運拳擊亞大區資格賽女子57公斤量級8強賽晉級4強，替台灣再添一張東京奧運門票。（中央社檔案照片）
台灣拳擊女將林郁婷（圖）9日在奧運拳擊亞大區資格賽女子57公斤量級8強賽晉級4強，替台灣再添一張東京奧運門票。（中央社檔案照片）

（中央社記者龍柏安台北9日電）台灣拳擊女將林郁婷今天在奧運拳擊亞大區資格賽女子57公斤量級8強賽，以5比0橫掃2016里約奧運銀牌得主中國名將尹軍花，晉級4強，替台灣再添一張東京奧運門票。

2020東京奧運拳擊亞大區資格賽原訂2月3日在中國武漢舉行，由於武漢肺炎（COVID-19，2019年冠狀病毒疾病）疫情影響，比賽臨時喊卡，最後改由約旦接手，比賽延至3月3日至11日在安曼舉行。

林郁婷是女子51公斤世界排名第1的選手，也是2018年拳擊世界錦標賽金牌得主，2年前雅加達—巨港亞運她摘下銅牌。

身高175公分的林郁婷，過去征戰女子51公斤量級時，幾乎完全無法吃東西，只能透過營養品和流質食物控制體重，當時受時她笑說，她是名符其實的「紙片人」，為讓自己更有競爭力，才跳升至57公斤量級出賽。

今天林郁婷在8強賽出戰中國名將尹軍花，林郁婷靠著臂展優勢積極搶攻，前兩回合比分上都取得領先優勢，第3回合結束前，她透過一記正拳紮實打在對手臉上，比賽也隨之劃下句點，走回休息區時，她緊握雙拳並舉起雙臂，似乎晉級已勝券在握。

最後當裁判拉起林郁婷的手臂，宣布她獲勝後，她一度激動掩面跪地，興奮地迎接這個好消息。

今年奧運拳擊亞大區資格賽女子57公斤量級共發出4張東京奧運門票，意味著只要晉級4強，就可搭上駛向東京的奧運列車，林郁婷今天8強成功闖關後，也成為繼昨晚陳念琴後，台灣第2名摘下奧運門票的拳擊女將。（編輯：唐聲揚）1090309

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