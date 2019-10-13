台灣女將黃筱雯擊敗法國選手 拳擊世錦賽奪金[影]

輔仁大學拳擊女將黃筱雯（左）13日以4比1擊敗法國女將克魯維利耶（右），奪下2019世界女子拳擊錦標賽54公斤量級金牌。（圖取自AIBA Boxing YouTube頻道網頁youtube.com）

（中央社記者龍柏安台北13日電）在俄羅斯烏蘭烏德舉行的2019世界女子拳擊錦標賽，台灣女將黃筱雯今天在54公斤量級金牌戰，以4比1擊敗法國好手克魯維利耶（Caroline Cruveillier），勇奪金牌。

今年世界女子拳擊錦標賽，台灣共派出黃筱雯、林郁婷、陳念琴等共計6人參賽，由於今年世錦賽無關明年奧運資格，因此參賽選手多以情蒐、檢討場上缺失，修正並備戰明年2月的奧運資格賽為主要任務。

目前就讀輔仁大學的黃筱雯，是去年亞運女子拳擊銅牌得主，不過去年她在8強賽打完，因右腳大拇指骨折，4強賽不得不放棄比賽，雖並列獲得銅牌，卻來不及參加世錦賽國手選拔。

傷後歷經修養，黃筱雯在去年10月才重新回到擂臺，她並在今年4月的亞洲拳擊錦標賽拿下銀牌，替她的復出之路繳出亮麗的成績單。

身高177公分的黃筱雯，手長是她最明顯的優勢。今天金牌戰，她頻頻利用刺拳拉開與對手之的距離，不過克魯維利耶只要逮到機會就近身纏抱，並利用雙臂夾住黃筱雯的拳頭，再伺機攻擊。

所幸黃筱雯在3個回合當中，都有重拳擊中對手臉部，且在最後收關的第3回合，不斷增加攻勢，最後經由判決，她以4比1的差距擊敗對手，也拿下生涯首面世錦賽金牌。（編輯：屈享平）1081013

影片來源：AIBA Boxing YouTube頻道

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輔仁大學拳擊女將黃筱雯13日奪下2019世界女子拳擊錦標賽54公斤量級金牌，在頒獎時眼眶含淚。（圖取自AIBA Boxing YouTube頻道網頁youtube.com）

輔仁大學拳擊女將黃筱雯13日奪下2019世界女子拳擊錦標賽54公斤量級金牌。（圖取自AIBA Boxing YouTube頻道網頁youtube.com）