總統接見青年拳王 笑問我們屏東人特別會打拳嗎

（中央社記者葉素萍台北31日電）總統蔡英文今天接見108年東太平洋拳擊聯盟青年金腰帶拳王得主洪嘉慶，洪嘉慶出身屏東縣，蔡總統笑問「我們屏東人特別會打拳擊嗎？」蔡總統並請體育署繼續支持拳擊賽事推廣與選手養成。

蔡總統今天在總統府接見108年東太平洋拳擊聯盟（OPBF）青年金腰帶拳王得主洪嘉慶及中華民國職業拳擊協會代表，由於洪嘉慶的外號叫「帝王鷹」，蔡總統一開始就好奇詢問外號由來。

洪嘉慶解釋，自己是排灣族，老鷹算是象徵，綽號有個鷹字，「在場上的氣勢可能就不會輸人家」，至於帝王的由來，「可能是因為我的名字叫嘉慶」。

蔡總統笑說，她第一次看到洪嘉慶的名字，就覺得蠻好記的。

蔡總統提到，這是台灣歷史上第一次有選手贏得OPBF職業拳擊賽的金腰帶，非常了不起。她知道這些榮耀的背後都是苦練再苦練，對於家鄉的年輕人能吃苦耐勞，她很高興，也要高度肯定國家隊選手。

由於今天在場有多位訪賓都是來自屏東，同樣來自屏東的蔡總統笑問「我們屏東人特別會打拳擊嗎？」

另外，亞錦賽拳擊金牌得主林郁婷也在現場，蔡總統特地為林郁婷進軍2020年東京奧運加油。

蔡總統說，拳擊在台灣曾是相對冷門的體育項目，但近來接連培育優秀的選手，在職業賽事及國際賽事持續寫下好的紀錄，感謝協會及教練培訓出一代又一代鬥志旺盛的年輕人才。

蔡總統指出，身為選手就是要抱持著打世界盃、世界級的拳王的鬥志與企圖心，她並請教育部、體育署繼續支持拳擊賽事的推廣與選手的養成與訓練，讓台灣的拳擊在世界舞台發光發熱。（編輯：趙蔚蘭）1080731

總統蔡英文（右）31日上午在總統府接見108年東太平洋拳擊聯盟（OPBF）青年金腰帶拳王得主洪嘉慶（左），蔡總統向洪嘉慶表達恭喜及肯定之意。中央社記者吳翊寧攝 108年7月31日