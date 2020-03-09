國際油價崩盤 波灣各國股市收盤全面重挫

（中央社杜拜9日綜合外電報導）全球產油國未能就減產達成協議而觸發價格戰，國際油價應聲崩跌，波斯灣國家股市今天收盤全面重挫。沙烏地阿拉伯股市終場跌逾7%；卡達股市跌幅逾9%。

波斯灣7國股市今天連續第2天收黑。沙烏地阿拉伯全部股票指數（Tadawul）開盤重挫9.4%，而後跌幅收斂，盤中跌6.1%，終場下挫7.8%。

能源巨擘沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）股價開盤暴跌10%，而後逐漸站穩腳步，跌幅減至6.8%。

科威特首要市場指數（Premier）開盤後狂瀉10.3%，以致連續第2天暫停交易。

阿拉伯聯合大公國的杜拜金融市場指數終場下挫8.3%，達到7年來最低水平。阿布達比證券交易所指數下挫8.1%，跌至4年來最低點。

卡達股市收挫9.7%。阿曼股市下挫5.6%。巴林股市重挫5.8%。

截至台北時間晚間9時31分，歐洲基準北海布倫特原油（Brent North Sea）期貨價格下跌21.9%至每桶35.36美元。美國西德州中級原油（WTI）期貨價格下跌21.7%，來到每桶32.34美元。（譯者：李宛諭/核稿：林治平）1090309