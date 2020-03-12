美股開盤重挫 熔斷機制再度啟動

（中央社紐約12日綜合外電報導）由於武漢肺炎疫情造成的經濟衝擊加大，美股今天繼續重挫，開盤之後不久暫停交易。

在標準普爾大跌7.0%來到2549.05點後，自動啟動15分鐘暫停機制。

同一時刻道瓊工業指數下挫7.2%，來到21856.91點；科技股那斯達克指數跌7.0%，來到7393.25點。（譯者：張佑之）1090312

美股開盤再跌 道瓊狂瀉近1700點

（中央社紐約12日綜合外電報導）由於市場擔心武漢肺炎疫情將造成經濟傷害，投資人也懷疑美國當局若有處置措施是否有效，美股今天開盤再跌。

華爾街開盤6分鐘後，道瓊工業指數重挫1696.31點或7.20%，來到21856.91點。

標準普爾指數跌140.85點或4.89%，來到2741.38點。

科技股那斯達克指數跌558.80點或7.03%，來到7393.25點。

世衛宣布2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情全球大流行，美國總統川普救市措施不明，導致美股賣壓沉重。道瓊指數昨天已重挫1464點，從2月所創高點回檔逾20%，步入熊市，11年多頭行情畫下句點。（譯者：張佑之）1090312

依據紐約證交所說明，現行正規交易時間熔斷機制有3道門檻。（中央社製圖）