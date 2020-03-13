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早安世界》美股狂瀉2352點 跌幅10%逾32年來最慘
首頁 / 重點新聞

道瓊崩跌2352點 財長開盤前親上火線喊話

最新更新：2020/03/13 07:37
武漢肺炎引爆全球股災，美股道瓊指數再崩跌2352點，創1987年10月19日「黑色星期一」以來最糟表現；財政部13日上午臨時通知，部長蘇建榮將於8點15分親上火線喊話。（中央社檔案照片）
武漢肺炎引爆全球股災，美股道瓊指數再崩跌2352點，創1987年10月19日「黑色星期一」以來最糟表現；財政部13日上午臨時通知，部長蘇建榮將於8點15分親上火線喊話。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳佳蓉台北13日電）武漢肺炎引爆全球股災，美股道瓊指數再崩跌2352點，創1987年10月19日「黑色星期一」以來最糟表現；財政部上午臨時通知，部長蘇建榮將於8點15分親上火線喊話，國安基金將密切關注，適時因應。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）全球擴散，陸續衝擊主要經濟體表現，引發市場恐慌。

12日歐洲多地股市崩跌逾10%，美股道瓊指數繼11日大跌1464點，12日再重挫2352點，跌幅9.99%%，創史上最大單日跌點，寫下1987年10月19日「黑色星期一」（Black Monday）崩跌22.6%以來最糟表現，標準普爾500指數及那斯達克綜合指數也重挫逾9%。

財政部上午近7點臨時發出採訪通知表示，財政部長蘇建榮、財政部次長暨國安基金執行秘書阮清華，將親上火線於8點15分召開記者會，說明台股基本面仍穩健，國安基金將密切關注，適時因應，向投資人喊話。（編輯：張均懋）1090313

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