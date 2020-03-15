婦因拿錯健保卡逼藥師磕頭道歉 警逮人送辦

（中央社記者劉建邦台北15日電）台北市一名60歲李姓婦人日前赴南港區某藥局買口罩時，因不滿藥劑師還錯健保卡，要求藥師下跪磕頭道歉。北市南港警分局循線通知李婦到案，她供稱是因當下很生氣，訊後送辦。

一名婦人日前赴藥局購買實名制口罩時，因不滿藥劑師還錯健保卡，要求藥師下跪道歉，引發外界熱議。台北地檢署昨晚指出，已分案調查有無涉嫌強制等相關罪嫌，以安定民心。

台北市警察局南港分局今天發布新聞稿表示，已通知婦人到案說明，經調查，李姓婦人11日前往轄區某藥局購買實名制口罩時，因藥師忙中有錯，誤把其他民眾的健保卡發還給婦人，藥師有請核對正確與否，但婦人當下並未表明異議，隨即離去。

警方指出，婦人隔天發現手上的健保卡有誤，返回藥局理論，批評藥師賣口罩方式有瑕疵、沒有解決問題誠意，要求師下跪磕頭道歉。藥師不願擴大事端，為降低婦人怒氣，下跪磕頭道歉息事寧人，事後表示不追究婦人行為。

檢警獲報後隨即派員偵辦，經詢問受害人相關細節並調閱資料，迅速循線查獲婦人身分並通知到案說明，婦人到案時供稱是因當下很生氣，也認為防疫期間醫護人員都很辛苦。

警訊後依違反強制罪及醫療法對醫事人員強暴或脅迫等罪嫌把人函送台北地檢署偵辦。

南港分局呼籲，防疫期間醫護等醫療人員都非常辛苦，發生衝突時應理性對話、互相包容，醫療人員面對民眾不理性作為，只要報警，會迅速派人到場維護秩序。（編輯：李亨山）1090315