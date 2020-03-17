俄插畫家卡嘉繪戴口罩石虎 願台灣平安挺過疫情

俄羅斯插畫家卡嘉．莫洛措娃近期繪製戴口罩勤洗手的石虎，傳達她祝福台灣平安挺過武漢肺炎疫情的溫暖心意。（圖取自facebook.com/tmeccc）

（中央社記者陳韻聿台北17日電）武漢肺炎全球肆虐，俄羅斯插畫家卡嘉．莫洛措娃（Katya Molodtsova），近日繪製以台灣為背景的插畫，畫中石虎戴口罩在水邊洗手，畫下是卡嘉的祝福語「台灣平安」（Stay Safe Taiwan）。

世界衛生組織（WHO）近日宣布武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）進入全球大流行階段，俄羅斯插畫家卡嘉．莫洛措娃去年因石虎插畫與台灣結緣。駐俄羅斯代表處今天在臉書專頁分享她的新作品戴口罩勤洗手的石虎，傳達她祝福台灣平安挺過武漢肺炎疫情的溫暖心意。

駐俄代表處說，武漢肺炎疫情全球延燒，台灣積極有效的防疫措施受到全球媒體肯定，但防疫一刻都不能鬆懈。卡嘉特別以新作品提醒大家「戴口罩、勤洗手」，也祝福所有台灣民眾、盼台灣安安全全，成功戰勝武漢肺炎疫情。（編輯：林淑媛）1090317