更多編輯台推薦新聞：
早安世界》任性出國或違反防疫規定 小心荷包受損姓名被公布
早報

早安世界》任性出國或違反防疫規定 小心荷包受損姓名被公布

台灣發揮抗SARS經驗防疫有成 金融時報籲西方借鏡
生活

台灣發揮抗SARS經驗防疫有成 金融時報籲西方借鏡

美國企圖挖角德疫苗技術占為己有 德國堅拒
國際

美國企圖挖角德疫苗技術占為己有 德國堅拒

相看兩厭成另類疫情 上海離婚預約排到4月中旬
兩岸

相看兩厭成另類疫情 上海離婚預約排到4月中旬

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

俄插畫家卡嘉繪戴口罩石虎 願台灣平安挺過疫情

最新更新：2020/03/17 09:40
俄羅斯插畫家卡嘉．莫洛措娃近期繪製戴口罩勤洗手的石虎，傳達她祝福台灣平安挺過武漢肺炎疫情的溫暖心意。（圖取自facebook.com/tmeccc）
俄羅斯插畫家卡嘉．莫洛措娃近期繪製戴口罩勤洗手的石虎，傳達她祝福台灣平安挺過武漢肺炎疫情的溫暖心意。（圖取自facebook.com/tmeccc）

（中央社記者陳韻聿台北17日電）武漢肺炎全球肆虐，俄羅斯插畫家卡嘉．莫洛措娃（Katya Molodtsova），近日繪製以台灣為背景的插畫，畫中石虎戴口罩在水邊洗手，畫下是卡嘉的祝福語「台灣平安」（Stay Safe Taiwan）。

世界衛生組織（WHO）近日宣布武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）進入全球大流行階段，俄羅斯插畫家卡嘉．莫洛措娃去年因石虎插畫與台灣結緣。駐俄羅斯代表處今天在臉書專頁分享她的新作品戴口罩勤洗手的石虎，傳達她祝福台灣平安挺過武漢肺炎疫情的溫暖心意。

駐俄代表處說，武漢肺炎疫情全球延燒，台灣積極有效的防疫措施受到全球媒體肯定，但防疫一刻都不能鬆懈。卡嘉特別以新作品提醒大家「戴口罩、勤洗手」，也祝福所有台灣民眾、盼台灣安安全全，成功戰勝武漢肺炎疫情。（編輯：林淑媛）1090317

集集彩繪列車2019年9月18日啟用，俄羅斯插畫家莫洛措娃（右）獲邀來台體驗搭乘。左為交通部長林佳龍。（中央社檔案照片）
集集彩繪列車2019年9月18日啟用，俄羅斯插畫家莫洛措娃（右）獲邀來台體驗搭乘。左為交通部長林佳龍。（中央社檔案照片）
延伸閱讀
專訪／俄羅斯插畫家訪台見識大海 遺憾未見石虎參加集集彩繪列車啟用 俄插畫家：想看太平洋
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報