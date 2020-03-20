新北加強防疫 醫院一般病房護理之家禁探病

新北市長侯友宜（右）20日主持武漢肺炎防疫會議，會中決定53家醫院一般病房、142家護理之家，從今天起全面禁止探病，陪病者限制1人。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃旭昇新北20日電）新北市武漢肺炎防疫會議今天決定，53家醫院一般病房、142家護理之家，從今天起全面禁止探病，陪病者限制1人，加護病房則需要訂定探病時段，每次最多2人探病。

新北市長侯友宜今天主持因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情第26次應變會議，聽取各局處的工作進展。

市府上午舉行記者會，衛生局長陳潤秋表示，目前居家檢疫量增加，確診個案數也增加。希望市民在這兩週不要到人多擁擠處，長輩與慢性病病患若感染會成為重症患者。

衛生局表示，為保護免疫力較低的高齡長者及慢性病患者，要求新北市所有53家醫院的一般病房、142家護理之家，自今天起全面禁止探病、陪病者限1人。加護病房則需訂定探病時段，且每次至多2人探病。

至於住宿型的安養、養護及長照機構共214家，以視訊探視為原則，如有特殊狀況需當面探視，則需於非照顧區的獨立且通風良好會客處，且探視時間限制在30分鐘內，減少長者感染。

衛生局表示，3種場所都要加強門禁管理，做好防疫措施，掌握工作人員與服務對象感染風險情形，如具感染風險或有發燒及呼吸道症狀的工作人員暫勿上班。（編輯：方沛清）1090320