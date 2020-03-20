傳政府漲健保費對付台商 蘇貞昌：假消息

（中央社記者余祥台北20日電）國民黨立委溫玉霞質疑，有立委提案調高台商健保費，是一竿子打翻一船人；行政院長蘇貞昌今天強調，絕沒有要對付台商，這是假消息；衛福部長陳時中也說，健保就是量能付費，所有國民都一樣的待遇。

立法院今天進行施政總質詢，邀蘇貞昌及內閣官員列席備詢。

溫玉霞質詢時表示，近期有民進黨立委為了修理「某人」，提案提高健保費，若台商沒有在台灣住滿183天，最高級距每年要繳新台幣10萬多元，最少也要繳2萬多元，這對台商不公平。

溫玉霞說，很多人都並非是有錢人，可能是嫁到當地或陪先生過去，一年回台絕對不到183天，他們還是依照規定繳交健保費，沒有怨言，但這一次調高太多，大家反彈很大，健保黑洞怎麼會是台商造成的問題。

陳時中答詢時表示，沒有所謂修理台商的問題，健保就是「量能付費」，根據能力付費，所有國民都是一樣的待遇，我們只要確實清查每個人的能力，根據其能力劃入健保的等級，那就是公平。

陳時中說，只是現在有些人覺得海外所得沒辦法在台灣呈現出來，所以有低繳的情況，我們也正在研究怎麼樣讓大家能夠確實量能付費，達到公平的精神。

蘇貞昌表示，立委要提什麼樣的案子、有什麼主張，都是其職權，我們都尊重；政府的態度是，第一，讓健保永續存在，第二要公平給付，台灣的健保是全世界最好，大家也都在稱讚，這麼好的東西不能倒。

蘇貞昌強調，絕對沒有要對付、修理台商，這是有人惡意傳播的假消息。

溫玉霞也呼籲，不能為了對付特定「吃碗內、洗碗外」的人而一竿子打翻一船人，蘇貞昌說，我們要一起譴責那些對台灣不好、整天對台灣亂講話的人，這些人絕對不是台商，健保如果做得好，對台商也是好事。

陳時中補充說，這畢竟不是政府的政策，立委有相關提案，大家可以討論，衛福部的態度就是量能付費，並且讓大家有一個清楚的規則依循。（編輯：黃國倫）1090320