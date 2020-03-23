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首頁 / 重點新聞

李來希通知到案未到 刑事局將請示檢方偵辦

最新更新：2020/03/23 11:38
民進黨立委王定宇指全國公務人員協會榮譽理事長李來希（圖）造謠有人「排隊領口罩被車撞死」。刑事局通知李來希23日到案說明未到，將請示檢察官後續偵辦作為。（中央社檔案照片）
民進黨立委王定宇指全國公務人員協會榮譽理事長李來希（圖）造謠有人「排隊領口罩被車撞死」。刑事局通知李來希23日到案說明未到，將請示檢察官後續偵辦作為。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃麗芸台北23日電）民進黨立委王定宇指出，全國公務人員協會榮譽理事長李來希為扯政府後腿，竟造謠有人「排隊領口罩被車撞死」。刑事局通知李來希今天到案說明未到，將請示檢察官後續偵辦作為。

李來希在臉書張貼一起死亡車禍照片，並留言「為了排隊買口罩，被車碾斃！唉！」；王定宇在臉書直指，李來希為扯政府後腿，不斷用謬論攻擊台灣的「口罩」政策，認為李來希造謠已踩到法律紅線，檢警調應立即從嚴法辦。

刑事局今天表示，昨晚通知李來希今天上午到案說明，但仍未到，後續將請示新北地檢署檢察官此案後續偵辦作為。

刑事局昨天獲報後，經初步調查，發文圖中車禍案件是為閃避違停車輛才導致車禍死亡，李來希發文內容顯有故意混淆視聽之嫌，除已先行聯繫李來希以釐清所張貼訊息內容的原因與動機外，昨晚立即依規定製作通知書通知李來希今早10時30分到案說明。（編輯：李亨山）1090323

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