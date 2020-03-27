李興文兒子夜闖IKEA拍片 判刑3月

（中央社記者黃旭昇新北27日電）藝人李興文兒子李堉睿夜闖新北家具大賣場IKEA新莊店，上傳全裸影片吸引網友點閱。新北地院依無故隱匿於他人建築物罪，處有期徒刑3月，得易科罰金新台幣9萬元。本案可上訴。

新北地方法院刑事簡易判決表示，依照新北地檢署聲請簡易判決，李堉睿職業為Youtuber，只是為增加其頻道影片的點閱率，無故隱匿於家具賣場內拍攝影片，危害IKEA的空間自主權益、品牌聲譽及形象，並已危及社會整體治安。

法院衡量其犯罪動機、目的、手段，隱匿時間，犯罪所生危害，智識程度為高中肄業，及其犯後態度，判決李堉睿犯無故隱匿於他人建築物罪，處有期徒刑3月，得易科罰金。

經營網路頻道的李堉睿，去年10月28日晚間，先在家中拍片宣示要挑戰在打烊後的IKEA賣場過夜。隨後，闖入賣場倉儲區躲藏，並在打烊後錄影上傳網路。

影片內容包括，試躺、試坐展示區內的床墊、椅子、沙發，並坐在展示電腦前，全裸假裝洗澡、使用馬桶、及其它裸身的「動作片」兒童不宜畫面。

事發後，IKEA新莊店王姓經理報警調查，新北地檢署偵查，被告承認張貼影片，且影片為自拍並有加上馬賽克。

檢方認為，被告李堉睿有採取馬賽克等適當阻絕設施，難以認定違反散布猥褻影像罪，今年2月14日偵結不起訴；有關侵入住宅罪部分，聲請法院簡易判決。

不過，宜家家居公司（IKEA）在法院審理時具狀主張，李堉睿毫無悔意，不宜採簡易判決，應採用通常審判程序讓IKEA可向被告表達譴責，若被告到庭無悔意，也不願意誠懇道歉並給付相當賠償，應從重量刑。

宜家家居認為，不應讓一般民眾錯誤認知以為，即便公然違法並上傳網路，只要有錢繳納罰金就沒問題。

不過，法官認為，本案事證明確，依現存證據已足認李堉睿犯案，檢方聲請簡易判決並無不當，也沒有不公平之處，也無其他證據須調查，法院會斟酌IKEA意見作量刑參考，最後仍以簡易判決程序處刑。

法官認為，家具賣場雖屬營業場所，但在非營業時間並不對外開放，被告李堉睿無故隱匿其內，行為觸犯刑法無故隱匿他人住宅罪。（編輯：張銘坤）1090327