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道瓊大漲1351點 台股早盤漲218點挑戰萬點

最新更新：2020/03/27 09:21
美股道瓊大漲1351點，台股27日早盤大漲218點，挑戰重返萬點大關。（中央社檔案照片）
美股道瓊大漲1351點，台股27日早盤大漲218點，挑戰重返萬點大關。（中央社檔案照片）

（中央社記者鍾榮峰台北27日電）美股道瓊大漲1351點，台股早盤大漲218點，挑戰重返萬點大關。法人表示，市場恐慌情緒明顯消退，台股技術面回穩訊號出現，預期短線橫盤震盪格局。

美國聯邦參議院通過2兆美元經濟振興方案，美股氣勢如虹，道瓊指數3天來漲幅逾21%，邁入全新牛市。道瓊工業指數終場飆漲1351.62點，漲幅6.38%，收在22552.17點。

美股道瓊大漲激勵台股早盤大漲218點，最高來到9954點，上漲逾2.2%，挑戰重返萬點之上。

市場傳出5G版iPhone可能延後發表，主要蘋概權值股今天早盤走堅，股王大立光重返4000元大關，來到4170元，漲4.38%，晶圓代工龍頭台積電來到285元，漲1.96%，鴻海來到71.8元，漲1.13%。

此外日月光投控來到61.3元，漲2.51%，可成來到198元，漲0.76%，和碩來到漲停60.6元。聯發科來到353元，漲2.77%。

國際能源署（IEA）警告全球石油需求「自由落體」式下滑，引發油價跌勢。不過台塑四寶今天早盤穩健，台塑來到75.5元，漲1.89%，台塑化來到80.5元，漲1%，台化來到69.5元，漲1.46%，南亞來到56.7元，漲1.98%。

法人表示，美國公布上週初領失業救濟金人數暴增328萬人，美股卻逆勢大漲，利空不跌，代表市場恐慌情緒明顯消退。台股從8500點附近向上反彈迄今，盤勢量能縮減，外資法人賣超態勢緩解，現貨出現買超，技術面回穩訊號出現，預期短線台股橫盤震盪格局。（編輯：張均懋）1090327

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