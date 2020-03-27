振興方案激勵 美股道瓊漲1351點邁入新牛市

（中央社記者尹俊傑紐約26日專電）美股今天氣勢如虹，道瓊指數大漲1351點，3天來漲幅逾21%，邁入全新牛市。聯邦參議院通過2兆美元經濟振興方案，緩和疫情蹂躪下全美申請失業救濟人數破紀錄的衝擊。

美股開高走高，尾盤氣勢更盛，道瓊工業指數終場飆漲1351.62點，漲幅6.38%，收在22552.17點。標準普爾500指數大漲154.51點，漲幅6.24%，收在2630.07點。以科技股為主的那斯達克綜合指數猛漲413.24點，漲幅5.6%，收在7797.54點。

受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情衝擊，美股2月創歷史新高後迅速回檔，道瓊指數3月11日從前波高點拉回逾20%，終結長達11年的史上最長多頭行情，陷入空頭格局，盤勢波動加劇。

道瓊指數23日在悲觀氣氛中重挫3%，跌至2016年11月以來最低點，隨後展開絕地大反攻。近3天來，道瓊指數一口氣飆漲21.3%，創1931年以來最佳3日表現，同時跨過從前波低點翻揚逾20%的門檻，邁入全新牛市（多頭市場）。

航太巨擘波音（Boeing）有望獲紓困，股價大漲13.8%，表現傲視道瓊指數30檔成分股。波音股價近4天狂漲90%，但年初以來仍重挫45%，尚未完全擺脫武漢肺炎重創國際航空業的陰影。

標普500指數11大類股全面收紅，每個族群漲幅都超過4%。具防禦性質的公用事業與地產股表現最亮眼，分別大漲8.4%、7.8%，顯示投資人仍審慎看待飽受疫情威脅的經濟前景。

科技股也表現不俗，整體漲幅逾6%。蘋果公司（Apple）股價勁揚5.3%，微軟（Microsoft）與網飛（Netflix）漲幅均逾6%，臉書（Facebook）與Google母公司Alphabet分別上漲4.6%、5.6%。

費城半導體指數大漲6.79%。高通（Qualcomm）與英特爾（Intel）漲幅都超過8%；台積電美國存託憑證（ADR）上漲1.8%，近5個交易日累計漲幅達13.6%。

美股本週強勢翻身，與全美日益惡化的武漢肺炎疫情呈現鮮明對比。根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，截至發稿為止，全美確診病例已突破8.2萬例，超越中國、義大利，躍居全球確診總數最多的國家。

全美多地為防疫強迫商家暫時停業，重創就業市場。美國勞工部今天在美股開盤前公布，截至21日當週，初次申請失業救濟金人數暴增300萬人，達到328萬人，打破1982年10月保持的69.5萬人紀錄。

但投資人對這項糟糕的數據早有心理準備，數據公布後美股指數期貨跌幅縮小，為美股開盤後3大指數衝高奠定基礎。

歷經多天朝野協商，聯邦參議院昨天通過美國近代規模最大的2兆美元經濟援助法案，以紓困企業、向納稅人發錢、擴大失業給付等方式支撐搖搖欲墜的經濟。聯邦眾議院預定明天口頭表決此案，通過後將送交美國總統川普簽署。

除財政刺激外，聯邦準備理事會（Fed）3月以來也以降息、重啟資產收購計畫、宣布提供中小企業貸款等措施支撐美國經濟。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）今天說，美國經濟很可能已陷入衰退，聯準會幫助企業度過難關的貸款計畫「銀彈不會用盡」。

道瓊指數雖暫時擺脫空頭格局，但年初以來仍重挫近21%，標普500指數與那斯達克指數離邁入牛市也還有一段距離。在美國經濟負成長、企業獲利銳減幾成定局的情況下，2兆美元振興方案能在疫情降溫前給予經濟多少緩衝，將是左右美股後市的關鍵。（編輯：徐崇哲）1090327