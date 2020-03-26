美國單週328萬人申請失業金 10年就業成長告終

（中央社記者尹俊傑紐約26日專電）武漢肺炎肆虐，全美多地政府為防疫下令商家停業，失業人數暴增。最新數據顯示，美國上週有328萬人初次申請失業給付，寫下近代最糟紀錄，長達10年的就業成長就此告終。

美國勞工部今天公布，截至21日當週，初次申請失業救濟金人數暴增300萬人，達到328萬人。這項數字打破1982年10月保持的69.5萬人紀錄，也超越2009年3月美國經濟因全球金融海嘯陷入衰退期間最慘的66.5萬人，凸顯這波失業潮的猛烈程度。

從3月開始，全美2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情急遽升溫，紐約、加州等地政府為遏阻病毒散播，紛紛要求民眾盡可能待在家、非民生必需商家暫時停業。紐約時報統計，全美近2億人口受居家防疫措施影響。

勞工部新聞稿強調，初申失業救濟人數暴增肇因於疫情衝擊，幾乎每個回報數據的州都提到2019冠狀病毒疾病，服務業受創最深，特別是全美就業人口逾1500萬的餐旅業。

美國經濟因防疫幾近停擺，走出金融海嘯陰影後，長達10年的就業擴張也劃下句點。

截至今年2月，美國就業人口連續成長113個月，創史上最長紀錄；失業率降至3.5%，來到半世紀低點。隨著就業擴增、所得提升，強韌的就業市場為美國經濟帶來充沛動能，10年來挺住歐債危機、中國經濟降溫、油市震盪與美中貿易戰等考驗。

疫情無情肆虐下，這一切都成了過往雲煙。美國經濟大規模停擺何時能恢復正常，讓失業者回到工作崗位，至今仍充滿變數。

華爾街日報報導，如果美國能迅速恢復常態，航空、餐旅業可能很快找回疫情期間解雇或放無薪假的員工。在2兆美元經濟振興方案等政府援助計畫支持下，美國失業率理論上可能短暫衝高後再下滑。這是1980年代的情況，有別於1930年代經濟大蕭條和2008年金融海嘯爆發後的經濟大衰退。

然而，武漢肺炎感染和死亡率若不斷攀升，全美多地保持社交距離的防疫措施恐怕會拉長經濟受創時間。即使美國總統川普有意放鬆防疫方針，期盼儘快復工，但各州、城市、商家與民眾可能不會配合。

聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）今天接受國家廣播公司（NBC）晨間節目訪問時說，美國經濟「很可能已陷入衰退」，聯準會採取史無前例的手段協助經濟在疫情受到控制後儘快復甦，但「時間表將由病毒決定」。

實現充分就業與物價穩定是聯準會兩大使命。自3月以來，聯準會已兩度緊急降息，基準利率降至趨近於零，本週更示意資產收購計畫無上限，並將向合格的中小企業提供貸款。

鮑爾說，聯準會現在的工作是確保企業無論規模大小，都能藉由聯準會近期推出的各種緊急貸款計畫度過難關，以利經濟日後更快復甦。他強調：「就貸款而言，我們的銀彈不會用盡，絕對不會。」（編輯：高照芬）1090326