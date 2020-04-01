陳明文300萬現金案查無不法 嘉檢不起訴處分

民進黨籍立法委員陳明文（圖）在高鐵失而復得300萬元現金案，嘉義地檢署1日偵查終結，經訊問相關證人、勘驗監視錄影及調閱相關金融帳戶，認犯罪嫌疑不足，做出不起訴處分。圖為陳明文2019年9月5日出示監視畫面自清，表示錢是從家中拿出。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃國芳嘉義市1日電）民進黨籍立法委員陳明文在高鐵失而復得300萬元現金案，嘉義地檢署今天偵查終結，經訊問相關證人、勘驗監視錄影及調閱相關金融帳戶，認犯罪嫌疑不足，做出不起訴處分。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，經調查陳明文的司機、國會助理，以及高鐵相關人員、同一車廂乘客，並勘驗高鐵嘉義、台北等月台、高鐵旅客服務台、現金處理室、陳明文住處、行車紀錄器影像，並將扣案行李箱送鑑定，均查無證據可證明新台幣300萬元與特定犯罪有關。

蔡英俊指出，經深入詳盡的調查陳明文和他的妻子、子女等親屬，以及陳明文司機、隨扈、國會研究室助理等人名下金融帳戶於去年1月至9月間交易紀錄也無可疑。

蔡英俊說，陳明文指300萬元是由妻子為支付工程款，先向他的姊姊分次調借，後因陳明文需要這筆錢而先挪用，經查陳明文的姊姊自去年4月至8月間多次自銀行提領現金約350萬元。

針對違反洗錢防制法部分，蔡英俊說，經查陳明文並無刻意規避洗錢防制程序，且無證據足以合理懷疑300萬元與犯罪有關；而陳明文持有300萬元期間，復查無與收入顯不相當的情事，因此，難以認為他有何違反洗錢防制法犯行。

另外，檢方調查陳明文並無積極施用詐術，或其他隱瞞作為，讓稅捐機關陷於錯誤，而產生免納或少納應繳稅款結果，因此，並無構成逃漏稅捐要件。陳明文持有300萬元日期為去年9月3日，而公職人員財產申報期日為同年11月1日至12月31日，是在申報日前，申報財產的義務尚未發生，難以認定違法。

陳明文於去年9月3日上午10時30分許，攜帶裝有現金300萬元的行李箱，搭乘高鐵北上至台北站後卻將裝有300萬元行李箱遺留於高鐵車廂上，嘉檢於隔天依報紙報導剪報分他字案，朝涉違反洗錢防制法及財產來源不明等方向調查。（編輯：謝雅竹）1090401