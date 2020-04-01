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翁仁賢伏法 哥哥拒領遺體：早不把他當家人

最新更新：2020/04/01 22:11
死刑犯翁仁賢1日晚間槍決，其家屬受訪時表示不會出面處理遺體；晚間9時許，翁仁賢遺體運出台北看守所，將暫送中壢殯儀館冰存。中央社記者葉臻攝 109年4月1日
死刑犯翁仁賢1日晚間槍決，其家屬受訪時表示不會出面處理遺體；晚間9時許，翁仁賢遺體運出台北看守所，將暫送中壢殯儀館冰存。中央社記者葉臻攝 109年4月1日

（中央社記者蕭博文台北1日電）在除夕夜縱火燒死6親友的翁仁賢今天遭槍決伏法，翁仁賢大哥翁仁焜晚間表示，心情很難講，但不會出面處理翁仁賢的遺體；翁仁賢三哥翁仁君則說，早就沒把翁仁賢當家人。

翁仁焜接受電話訪問時表示，心情很難講，還是有點煎熬，但不會出面處理翁仁賢遺體，其餘不願多說；翁仁君則說，發生這種事情後，已經沒辦法把翁仁賢當家人，對槍決沒有很特殊的感覺。

翁仁君還說，聽聞槍決未感錯愕，畢竟是必然會發生的情形，他為此失去子女，已對翁仁賢沒有任何期待，也沒有任何家人的感覺，感覺是很遙遠的事情。

翁仁賢因對父母、兄長積怨多年，於民國105年2月7日除夕夜，在桃園市龍潭區自家趁父母及親友共16人圍爐時，持汽油衝進屋內縱火，造成父、母、姪子、姪女、姪媳及看護共6人死亡，另4人灼傷。

法院審理期間，翁仁賢多半行使緘默權，不時出言譏諷法官，還嗆法官「恐龍」，也多次當庭咆哮兄長，並連連對媒體比出中指，被法院認定犯後無絲毫愧疚之意，更無悔悟之心，態度惡劣至極，難以寬宥其犯行。

台灣高等法院更一審期間，翁仁賢當庭對倖存的四哥翁仁平咆哮「你想跟我對罵嗎？」也曾因胞兄寫信求法官判死，當庭再嗆胞兄「這事沒完，等我再追殺你們幾次輪迴」。

此外，翁仁賢開庭時曾拒絕法警的起立口令席地而坐，嗆法官「你不夠資格」；面對法官訊問更狂言「能力太差，我懶得陪你們玩」，當法官提到自己跟翁仁賢同是客家人也是老么，客家媽媽都很疼老么時，翁仁賢則回嗆，「那又怎樣」。

翁仁焜曾表示，「如果再放他出來，我們都性命難保，希望一定要判處他死刑」、「1個死刑不夠，6條人命。」；翁仁平則當庭痛斥翁仁賢連畜牲豬狗不如，如今翁仁賢伏法槍決，家屬態度顯得低調，不願多談。（編輯：吳協昌）1090401

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