燒死6親友翁仁賢死刑定讞 最高法院：人神共憤

（中央社記者蕭博文台北10日電）男子翁仁賢除夕燒死父母親友，造成6死4傷，歷審均遭判死。經上訴，最高法院認為，翁仁賢所為已達人神共憤而為天理國法難容，除死刑並無其他選擇，今天自為判處死刑定讞。

翁仁賢判死定讞，是最高法院106年7月間駁回黃麟凱殺人案上訴判死確定後，2年來第一件死刑定讞案件。

翁仁賢自認長期為家庭付出、犧牲甚多，卻無法得到相對應肯定，又自認受到父母及兄長欺壓、輕視與不公平對待，因此遷怒兄嫂、姪輩，萌生殺害全家人的動機。

民國105年2月7日除夕夜，翁仁賢在桃園市龍潭區自家，趁父母及親友共16人圍爐時，持汽油衝進屋內縱火，造成父、母、姪子、姪女、姪媳及看護共6人死亡，另4人灼傷。

一審桃園地方法院及台灣高等法院二審、更一審，都判處翁仁賢死刑，案經高院依職權提起上訴。

最高法院新聞稿指出，刑法殺害直系血親尊親屬規定在翁仁賢行為後，即今年5月已修正、施行，刑度從原本的「處死刑或無期徒刑」，改為依殺人罪刑度加重至二分之一，經比較新舊法，認為翁仁賢應適用修正後規定，因此撤銷原判決，自為改判。

但最高法院認為，翁仁賢故意殺害父母等多人，並造成6人死亡，所為符合公民與政治權利國際公約所指的「最嚴重的犯罪」，即使以日本實務上採用的「永山基準」、美國模範刑法典的判死標準檢驗，翁仁賢仍無不得判死的情形。

最高法院指出，翁仁賢於闔家團圓的除夕夜晚，不知以感恩惜福的心情告別舊時、迎接新年，竟預謀以汽油潑灑並點火形同無差別方式，弒殺在老家歡樂圍爐團聚親族，手段極為殘忍毒辣，導致其中6人慘死，且死狀淒慘，令人不忍卒睹，並造成遺屬永遠無法彌補的痛苦及傷害，使倖存被害人或其他家屬迄今仍生活於無限悲憤中，且均不願原諒翁仁賢，甚而請求法院判死。

最高法院也審酌，翁仁賢自始均無悔悟之心，犯後言詞充滿報復之意，經鑑定已難再教化或無回歸社會的可能性，經斟酌再三，認翁仁賢行為實已達人神共憤而為天理、國法所難容，除處其死刑，並無其他選擇，因此仍判處死刑，並褫奪公權終身，以彰顯國法尊嚴與維護法治、倫理制度。（編輯：張銘坤）1080710