美股道瓊跌360點週線下挫2.7% 反映就業數據糟

（中央社記者尹俊傑紐約3日專電）美股今天收黑，道瓊指數下跌360點，單週跌幅達2.7%，4週來第3度週線收黑。最新數據顯示武漢肺炎導致全美就業市場崩壞，紐約州疫情持續惡化，大盤欲振乏力。

美國勞工部於美股開盤前公布，3月非農業就業人口減少70.1萬人，失業率從2月的3.5%躍升至4.4%，終結就業人口連續成長113個月的史上最長擴張。這份數據彙整時美國經濟尚未因防疫而大規模停擺，無法完整反映失業潮嚴重程度。

美股走勢起伏，道瓊工業指數午盤一度跌逾550點，終場下跌360.91點，跌幅1.69%，收在21052.53點。標準普爾500指數下挫38.25點，跌幅1.51%，收在2488.65點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌114.23點，跌幅1.53%，收在7373.08點。

道瓊指數本週下挫2.7%，標普500指數與那斯達克指數週線跌幅分別達2.1%、1.7%。受2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情衝擊，美股2月創歷史新高後迅速回檔，3大指數目前水準都比歷史高點低超過24%。

標普500指數11大類股，今天除消費必需品股外全面下挫。向來抗跌的公用事業股下跌3.6%，表現最糟；材料、金融、通訊股跌幅都超過2%。

科技股表現疲弱。蘋果公司（Apple）股價下挫1.4%，臉書（Facebook）、網飛（Netflix）與Google母公司Alphabet跌幅都超過2%。

費城半導體指數下挫2.14%。輝達（NVIDIA）、超微（AMD）與高通（Qualcomm）跌幅都超過4%，台積電美國存託憑證（ADR）下跌2.2%。

武漢肺炎肆虐，全美多地3月中旬起陸續頒布居家防疫令，大量商家熄燈，經濟幾近停擺。美國勞工部3月就業報告調查期為包含12日那一週，只呈現失業潮苗頭初現的階段。部分分析師預期，4月就業報告可能呈現美國歷來最嚴重就業衰退。

過去兩週，全美近1000萬人申請失業給付，寫下近代最糟紀錄，就業市場短時間內崩壞，比2008年全球金融海嘯後經濟衰退最嚴重時期還淒慘。

與此同時，全美疫情持續升溫。根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，全球超過108萬人感染武漢肺炎、逾5.8萬人喪命，美國確診病例已突破27萬例、至少6889人死亡，紐約州確診與死亡總數占全美約4成。

紐約州長古莫（Andrew Cuomo）今天公布，全州武漢肺炎確診病例突破10萬例，單日562死，創3月疫情急遽升溫以來新高，累計2935人喪命，3天來激增近一倍。

自3月以來，美股每逢週五幾乎都收黑，部分分析師認為這反映投資人提防週末消息面利空而謹慎操作。唯一例外是3月13日，美國總統川普當天下午宣布全美進入緊急狀態，釋出多達500億美元抗疫資金，激勵道瓊指數飆漲1985點，3大指數漲幅都超過9%。（編輯：王永志）1090404