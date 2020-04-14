武漢肺炎／吃到飽餐廳開防疫第一槍 饗食天堂限制5成來客

饗賓餐旅集團14日宣布，旗下全品牌40家門巿每餐期來客數限制5成，即使訂位數超過也不接受。（圖取自facebook.com/eatogether）

（中央社記者江明晏台北14日電）旗下有「饗食天堂」、「饗饗」等吃到飽餐廳的饗賓餐旅集團今天率先宣布，旗下全品牌40家門巿每餐期來客數限制5成，即使訂位數超過也不接受，盼防疫期間提供更安全的用餐環境。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）蔓延，衝擊觀光餐飲業，政府訂出「社交距離」防疫政策，在室內必須保持1.5公尺社交安全距離，多家連鎖餐飲業者遵循規定，但也憂心用餐人數砍半。

饗賓餐旅採取積極應對措施，由集團旗下吃到飽餐廳品牌「饗饗」及「旭集」、「饗食天堂」，以及「開飯川食堂」等品牌，共40家門巿加強防疫，即日起每餐期來客數限制5成，即使訂位數超過也不接受，換言之，就是生意上門也堅持原則絕不超接客人，盼提供更安全的用餐環境。

防疫期間，饗賓餐旅集團旗下全品牌40家門巿每餐期來客數限制5成，即使訂位數超過也不接受。（饗賓提供）中央社記者江明晏傳真 109年4月14日

饗賓餐旅總經理陳毅航表示，饗賓餐旅旗下40家門市防疫超前部署，在政府未強制規定之前，就嚴格執行工作人員必量額溫戴口罩、定時洗手消毒、用餐環境及桌椅每日消毒以及拉寬桌距，也落實消費者量額溫酒精消毒手部。

陳毅航說，「饗饗」及「旭集」座位數皆在300席以上，疫情期間雖受到影響，但程度相對較小，上個月就開始實施梅花座，提供消費者安全的用餐環境；現在更要落實政府保持社交安全距離，率先業界採限制來客數政策，每餐期來客數以5成為上限。

針對「社交距離注意事項」，王品表示，集團原本即以「隔桌帶客」為原則，每桌以梅花座錯席而坐，為確保1公尺以上安全距離，旗下280家餐廳已調整桌距以符合規範。

豆府旗下全品牌主動積極自主防疫，除員工檢測體溫、全面配戴口罩等，更嚴格控管料理品質，並配合政府政策，在用餐區設置隔板。（編輯：林孟汝）1090414