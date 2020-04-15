美軍電偵機現蹤台灣南部海域 3週內第12度

據飛機守望15日資料，一架美軍RC-135W電偵機上午現蹤台灣南部海域，也是美軍機在3週內第12度出現周邊空域。（圖取自維基共享資源，版權屬公眾領域）

（中央社記者游凱翔台北15日電）共軍航艦遼寧號13日通過巴士海峽，學者推測可能伴隨潛艦水下兵力。據飛機守望今天資料，一架美軍RC-135W電偵機上午現蹤台灣南部海域，也是美軍機在3週內第12度出現周邊空域。

源自中國的武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情在全球持續延燒，但共軍仍不時進行機、艦遠海長訓，破壞區域穩定、和平及安全。

中共解放軍海軍新聞發言人高秀成13日下午證實，中國海軍組織遼寧艦航艦編隊跨區機動，於近日航經宮古海峽、巴士海峽，到南海有關海域開展訓練，這是年度計畫內的例行性安排；台灣的戰略學者林穎佑推測，編隊可能伴隨潛艦。

國防院學者蘇紫雲12日受訪認為，菲律賓海將成為美、中第二戰場，因為菲律賓海為中國戰略核潛艦發射戰略導彈的地點，而核潛艦在南海並無法直接攻擊美國本土，一定要穿越巴士海峽到菲律賓海，「這也是為什麼最近美國電偵機頻繁現蹤巴士海峽的原因，目的是為監測中國潛艦動態」。

逢此敏感時刻，根據「飛機守望（Aircraft Spots）」今天資訊顯示，一架RC-135W電子偵察機上午現蹤台灣南部海域、由東向西飛行；國防部發言人史順文少將表示，有關台海周邊海空域，國軍都全程掌握。

根據國防部、Aircraft Spots公開揭露的訊息，今天是3月25日以來，美軍在不到3週內，第12度在台灣周邊飛行。

第一次為3月25日的EP-3E白羊座電子偵察機；第二次為3月26日B-52同溫層堡壘轟炸機、KC-135同溫層加油機；第三次為3月27日的B-52轟炸機、RC-135U電子偵察機；第四次為3月31日的P-3C獵戶座反潛機；第五次是4月8日的RC-135U電偵機；第六次是4月10日的RC-135U電偵機；第七次是4月11日，為EP-3E電偵機；第八次為12日的EP-3E電偵機；第九次為13日RC-135W電偵機；第十次也是13日，為P-3C獵戶座反潛機；第11次為14日，同樣是P-3C；第12度則是今天，為RC-135W。（編輯：張均懋）1090415