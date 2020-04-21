油市崩盤 美國原油期價史上首見跌破0美元

美國即將到期的原油期貨價20日跌破0美元，為史上頭一遭（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者尹俊傑紐約20日專電）國際油市在武漢肺炎衝擊下崩盤。美國即將到期的原油期貨價今天跌破0美元，為史上頭一遭；交投熱絡的期貨價守在20美元以上，但單日大跌18%，顯示供過於求情況嚴重。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情升溫後，全球原油需求銳減，主要產油國即使達成減產協議，短期內仍無法消耗過剩庫存，導致國際油價不斷承壓。

明天到期的紐約西德州中級原油（WTI）5月交割期貨價摜破0美元關卡，終場暴跌55.9美元，跌幅306%，收在每桶負37.63美元，1983年油市期貨數據彙編以來首見負值。這意味產油業者需貼錢給買家，才能拿回買家手中的油。

不過，5月交割的WTI期貨交投清淡，並非油市行情精確指標。

5月19日到期、交投最熱絡的6月交割WTI期貨價大跌18%，每桶報20.43美元。倫敦布倫特原油已更換到6月交割期貨，今天重挫2.51美元，跌幅8.9%，收在每桶25.57美元。

為防止疫情惡化，全球多數政府要求民眾減少外出，數十億人居家防疫，導致石油需求銳減。今年3月，沙烏地阿拉伯與俄羅斯因減產談不攏而翻臉，打起油價戰，國際油市再受衝擊。年初以來，WTI與布倫特油價已腰斬逾半。

石油輸出國家組織（OPEC）12日與俄羅斯等產油夥伴達成協議，同意5月至6月期間每天減產970萬桶原油。這份歷史性協議有助支撐油價，但許多專家認為減產不足以抵銷供給過剩的衝擊。

國際能源總署（IEA）油市月報指出，全球4月每日原油需求估計比一年前少2900萬桶，用油需求回到1995年的水準。

華爾街日報報導，國際油價崩跌之際，許多市場人士看好疫情逐漸降溫，經濟活動將在秋季重上軌道，使得油市出現「超級正價差」（super-contango），也就是數月後交割的期貨價遠高於近月價格。

以WTI為例，5月交割期貨價18日收在每桶18.27美元，明年5月交割期貨價則是35.52美元。如買進5月交割的合約，接著賣出一年後交割的合約，每桶價差17.25美元將可入袋。

根據能源數據供應商Genscape，截至17日當週，美國主要原油交易地奧克拉荷馬州庫欣（Cushing）原油庫存增加9%，達6100萬桶左右，顯示許多交易者將買來的原油存在庫欣，以便在期貨市場以更高價賣出。（編輯：張佑之）1090421