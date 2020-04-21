川普：油價跌到負值只是一時 擬趁機充實儲備

（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，美國油價破天荒跌到負值，只是短期現象。他說，政府打算利用油價重挫，充實戰略原油儲備。

他還說，政府將考慮停止從沙烏地阿拉伯進口石油，以拉抬油市。

川普在每日例行記者會上表示，政府計劃利用油價重挫的機會，充實國家戰略原油儲備。不過，這項計畫有待國會批准。

國家戰略石油儲備的存儲空間還可容納約7700萬桶石油，能源部正著手把其中一部分空間出租給美國石油公司，以協助這些公司因應商業儲存空間匱乏的問題。2019冠狀病毒疾病（COVID-19）造成美國國內能源需求崩盤。

在疫情造成供給過剩的情況下，美國原油期貨價格今天跌到有史以來首見的每桶零元以下，來到每桶負37.63美元，顯示交易商願意倒貼錢出脫手上的原油期貨合約。

川普告訴媒體：「我們將把我們國家的石油儲備…，也就是戰略儲備填滿。我們希望可以再增加達7500萬桶。」

川普3月13日宣布，他打算把美國的戰略原油儲備填滿。

美國戰略原油儲備目前授權上限為7億1350萬桶，截至4月17日止，存有6億3500萬桶。

這些戰略儲備安放在美國南部德州和路易斯安那州的墨西哥灣沿岸地底下4個儲存地點，總儲備容量為7億2700萬桶。

美國建立戰略原油儲備的目的是為了因應國家緊急狀況，像是1991年的伊拉克戰爭，或是2005年重創美國的卡崔娜颶風（Hurricane Katrina）。（譯者：劉淑琴/核稿：曾依璇）1090421