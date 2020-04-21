美原油期價跌到負數 分析師：需求大減庫存已滿

（中央社記者鍾榮峰台北21日電）美國原油期貨價跌破0美元，是史上第一遭。期貨主管分析，疫情和封城影響經濟活動、石油需求大減，原油庫存量創高，加上原油期貨採實物交割及轉倉效應，使得原油期價大跌，預期6月原油期貨合約價可暫時回穩，但仍要觀察基本面和原油庫存問題。

美國原油期貨價跌破0美元，為史上頭一遭，紐約西德州中級原油（WTI）5月交割期貨價狂跌306%，收在每桶負37.63美元，1983年油市期貨數據彙編以來首見負值；交投熱絡的6月交割期貨價守在20美元以上，但單日大跌18%，顯示油市供過於求情況嚴重。

永豐期貨顧問事業部研調科協理林漢偉分析，由於武漢肺炎疫情（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）影響、歐美地區持續封城，衝擊經濟活動，市場油品需求明顯下滑，此外供給減產幅度不如預期。他分析，美國原油價格跌破0美元，也跟原油期貨轉倉和庫存問題有關。

他指出，由於原油期貨有實物交割的特性，買方對賣方需要交割原油實物，但目前全球陸上原油庫存量空間接近飽和、海上原油庫存量空間減少，全球原油庫存量已經創新高，因此原油期貨市場上沒有買方要加碼，使得油價偏空。

群益期貨研究發展部資深協理許績慶指出，原油期貨價格大跌，除了疫情造成封城使得經濟活動停滯、需求下滑，也與制度面有關，昨天是原油期貨的結算日、原油期貨交割採實物交易，但目前全球原油庫存已滿，使得原油期貨價格大跌。

他引述數據分析，4月全球原油需求量可能減少2900萬桶、5月減少2600萬桶、6月減少1500萬桶，目前要觀察加拿大和美國是否加入供給減產行列，看原油能否供需平衡。

展望原油期貨市場，林漢偉預期，6月原油期貨合約價格有機會暫時回穩，不過仍要觀察基本面和原油庫存問題，若無法解決，不排除6月原油期貨合約價可能再出現負數。許績慶預估，原油供需平衡最快要到6月。（編輯：趙蔚蘭）1090421