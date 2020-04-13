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OPEC+產油國達成協議 5月起每天減產970萬桶

最新更新：2020/04/13 07:10
石油輸出國家組織、俄羅斯和其他產油國今天達成協議，同意在5月至6月期間每天減產970萬桶原油。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
石油輸出國家組織、俄羅斯和其他產油國今天達成協議，同意在5月至6月期間每天減產970萬桶原油。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

（中央社維也納12日綜合外電報導）石油輸出國家組織（OPEC）、俄羅斯和其他產油國今天達成協議，同意在5月至6月期間每天減產970萬桶原油，以穩定受武漢肺炎疫情衝擊導致供給過剩的低迷油價。

石油輸出國家組織與夥伴國（OPEC+）歷經長達4天的馬拉松式會談，加上美國總統川普想阻止油價下跌的壓力，OPEC+今天終於達成協議，同意在5月至6月期間每天減產970萬桶原油。

財經媒體CNBC報導，OPEC+最初在9日提議每天減產1000萬桶，約占全球石油供應量的10%，但當時墨西哥拒絕減產，因此沒有達成協議。

根據OPEC+的新協議，墨西哥每天將減產10萬桶，並非原本被要求的每天減產40萬桶。

科威特石油部長法德（Khaled al-Fadhel）已經在推特（Twitter）公布這項消息：「我們宣布達成歷史性協議，從5月1日開始，OPEC+成員國每天會減產將近1000萬桶。」（譯者：陳彥鈞）1090413

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