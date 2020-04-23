更多編輯台推薦新聞：
紅襪偷暗號調查出爐 MLB：嚴重度遠不及太空人
運動

紅襪偷暗號調查出爐 MLB：嚴重度遠不及太空人

北京趁疫情對港台出手 蓬佩奧籲各國向中究責
國際

北京趁疫情對港台出手 蓬佩奧籲各國向中究責

土耳其清真寺抗疫變身超市 這裡的物資只送不賣
國際

土耳其清真寺抗疫變身超市 這裡的物資只送不賣

地圖／敦睦艦隊染疫官兵足跡總整理 90多個地點至少10縣市
生活

地圖／敦睦艦隊染疫官兵足跡總整理 90多個地點至少10縣市

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

原油反彈美股勁揚 台股漲逾百點重回10日線

最新更新：2020/04/23 10:18
原油期貨價格暴跌後止穩反彈，台積電ADR勁揚3.08%，激勵台股開高大漲逾百點，重返10日線10331點。（中央社檔案照片）
原油期貨價格暴跌後止穩反彈，台積電ADR勁揚3.08%，激勵台股開高大漲逾百點，重返10日線10331點。（中央社檔案照片）

（中央社記者韓婷婷台北23日電）原油期貨價格暴跌後止穩反彈，道瓊指數反彈近2%，費半更強漲近6%，台積電ADR勁揚3.08%，激勵台股開高大漲逾百點，重返10日線10331點。

台股在美股勁揚激勵下，早盤上漲148點，來到10457點，在台股三王全面上揚帶動下，推升指數開高走高。

股王大立光去年每股純益（EPS）210.7元創歷史新高，董事會通過每股配發79元現金股利，配發率維持過去水準低於4成，僅37.5%，但每股配發金額創史上最高紀錄，總計此次將發出新台幣105.97億元現金股利。（編輯：張均懋）1090423

費半指數大漲5.88% 台積電股價一度收復300元

（中央社記者張建中新竹23日電）美股費城半導體指數飆漲5.88%，激勵台積電股價跳空開高，達新台幣300元，並帶動聯電等半導體族群股價齊揚。

原油期貨價格反彈，帶動美股大漲，道瓊工業指數漲456.94點，漲約1.99%，費城半導體指數漲幅更高達5.88%，台積電美國存託憑證（ADR）漲3.08%。

台積電今天在市場買盤湧入下，股價同步走高，開盤即跳空達300元，漲6元，漲幅逾2%，市值攀高至7.78兆元。

聯電股價同樣有不錯表現，盤中一度達16元，漲幅達5.26%。聯發科股價也一度達351元，漲幅約1.44%，整體半導體類股指數一度突破200點關卡，漲幅達1.91%。

台積電預期，在5G與高效能運算需求強勁帶動下，第2季營運可望維持平穩表現，今年總營收將可成長14%至19%水準，並續創歷史新高紀錄。（編輯：趙蔚蘭）1090423

延伸閱讀
油價走高美股收紅 道瓊漲幅近2%石油需求下滑庫存空間不足 油價仍震盪收高美原油期暴跌至負數 元大S&P原油正2一度狂洩
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報