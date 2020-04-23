原油反彈美股勁揚 台股漲逾百點重回10日線

（中央社記者韓婷婷台北23日電）原油期貨價格暴跌後止穩反彈，道瓊指數反彈近2%，費半更強漲近6%，台積電ADR勁揚3.08%，激勵台股開高大漲逾百點，重返10日線10331點。

台股在美股勁揚激勵下，早盤上漲148點，來到10457點，在台股三王全面上揚帶動下，推升指數開高走高。

股王大立光去年每股純益（EPS）210.7元創歷史新高，董事會通過每股配發79元現金股利，配發率維持過去水準低於4成，僅37.5%，但每股配發金額創史上最高紀錄，總計此次將發出新台幣105.97億元現金股利。（編輯：張均懋）1090423

費半指數大漲5.88% 台積電股價一度收復300元

（中央社記者張建中新竹23日電）美股費城半導體指數飆漲5.88%，激勵台積電股價跳空開高，達新台幣300元，並帶動聯電等半導體族群股價齊揚。

原油期貨價格反彈，帶動美股大漲，道瓊工業指數漲456.94點，漲約1.99%，費城半導體指數漲幅更高達5.88%，台積電美國存託憑證（ADR）漲3.08%。

台積電今天在市場買盤湧入下，股價同步走高，開盤即跳空達300元，漲6元，漲幅逾2%，市值攀高至7.78兆元。

聯電股價同樣有不錯表現，盤中一度達16元，漲幅達5.26%。聯發科股價也一度達351元，漲幅約1.44%，整體半導體類股指數一度突破200點關卡，漲幅達1.91%。

台積電預期，在5G與高效能運算需求強勁帶動下，第2季營運可望維持平穩表現，今年總營收將可成長14%至19%水準，並續創歷史新高紀錄。（編輯：趙蔚蘭）1090423