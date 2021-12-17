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緬甸政變
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緬甸政變1/243

緬甸軍與少數民族爆衝突 數百村民兒童逃往泰國

2021/12/17 16:59（12/17 18:07 更新）
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緬甸軍方今年2月推翻翁山蘇姬領導的文人政府，引發反軍政府和軍方的城市示威與農村零星衝突。圖為2月緬甸大城仰光街頭出現裝甲車輛。（法新社）
緬甸軍方今年2月推翻翁山蘇姬領導的文人政府，引發反軍政府和軍方的城市示威與農村零星衝突。圖為2月緬甸大城仰光街頭出現裝甲車輛。（法新社）
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（中央社仰光17日綜合外電報導）泰國當局和援助人員表示，包括許多兒童在內等數百平民為逃離緬甸軍隊與少數民族武裝組織的衝突戰事，已越過邊境前往泰國避難。

泰國西部邊界省分達府（Tak province）當局發表聲明說，在克倫民族聯盟（Karen National Union）與政府軍發生戰事後，約有700人逃到泰國美索鎮（Mae Sot）。

位於泰國的緬甸移民組織「援助聯盟委員會」（Aid Alliance Committee）主管葉明（Ye Min，譯音）表示，約有2503人在泰國邊界這側避難，其中包括545名兒童。

葉明在電話中表示：「我們正和泰國當局合作提供糧食援助。」他並說大多數避難者來自勒格果鎮（Lay Kay Kaw）和其他村莊。

緬甸軍方今年2月1日推翻翁山蘇姬

翁山蘇姬小檔案

  • 生日：1945年6月19日
  • 學歷：英國牛津大學聖休學院哲學、政治與經濟學士
  • 經歷：1988年領導緬甸民主運動，1989年起遭軍方長期軟禁15年，1990年領導的全國民主聯盟贏得大選，但選舉結果被軍政府作廢
    2011年緬甸結束近50年軍事獨裁統治，2015年翁山蘇姬領導全國民主聯盟在首次自由選舉中全面執政，2020年大選再次勝出
  • 爭議：2017年對洛興雅穆斯林發動血腥軍事鎮壓，遭國際指控實施種族清洗造成數千人喪命，約74萬洛興雅人逃至鄰國孟加拉。翁山蘇姬支持軍方行為，人權鬥士形象破滅
  • 獲獎：1990年獲最高人權獎沙卡洛夫獎。2020年因洛興雅人爭議，喪失繼續出席沙卡洛夫獎得獎人活動的權利
    1991年獲諾貝爾和平獎
    2007年獲加拿大榮譽公民頭銜，2018年因洛興雅人爭議被撤銷
    2012年獲美國國會頒發最高榮譽的國會金質獎章
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領導的文人政府，引發反軍政府和軍方的城市示威與農村零星衝突，緬甸陷入動盪。

緬甸政府軍與邊境地區的反叛團體間也時常發生激烈戰鬥，例如克倫民族聯盟，這是緬甸歷史最悠久的反叛勢力，在這約160萬人口地區尋求自決。

克倫民族聯盟在社群媒體發文說，15日的戰鬥造成緬甸士兵4死4傷。

反軍政府人士支持的「公眾之聲電視台」（Public Voice Television）公布的照片顯示虜獲的武器和8名安全部隊成員，同時聲稱18名政府軍被殺。

路透社無法獨立證實這些說法，緬甸軍政府發言人沒有接聽要求置評的電話。（譯者：陳怡君/核稿：劉學源）1101217

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