更多編輯台推薦新聞：
王威晨要連霸樹立障礙 謝謝爸爸王光輝生給他愛棒球的心
運動

王威晨要連霸樹立障礙 謝謝爸爸王光輝生給他愛棒球的心

性成癮3大徵兆 醫師：藥物行為治療雙管齊下可改善
生活

性成癮3大徵兆 醫師：藥物行為治療雙管齊下可改善

台北熊好券第二波20至30日開放登記 7大QA一次看
生活

台北熊好券第二波20至30日開放登記 7大QA一次看

圖解／公投結果全不通過 哪12縣市投出4個同意
政治

圖解／公投結果全不通過 哪12縣市投出4個同意

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

2021年現代財經新聞獎出爐 中央社獲佳作

2021/12/17 18:36（12/17 18:49 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
2021現代財經新聞獎頒獎典禮17日舉行，中央通訊社以「晶片霸業新賽局 翻轉百年汽車工業-電動車供應鏈崛起」，榮獲財經新聞報導獎報紙類佳作，由現代財經基金會副董事長李伸一（中）頒發獎座。中央社記者張皓安攝 110年12月17日
2021現代財經新聞獎頒獎典禮17日舉行，中央通訊社以「晶片霸業新賽局 翻轉百年汽車工業-電動車供應鏈崛起」，榮獲財經新聞報導獎報紙類佳作，由現代財經基金會副董事長李伸一（中）頒發獎座。中央社記者張皓安攝 110年12月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北17日電）2021年現代財經新聞獎得獎名單今天出爐，評審肯定今年參賽作品在報導面向與深度的表現。中央通訊社也以「晶片霸業新賽局 翻轉百年汽車工業－電動車供應鏈崛起」專題，獲得「財經新聞報導獎－報紙類」佳作。

現代財經基金會董事長黃輝珍致詞時表示，財經新聞是最重要的新聞類型之一，尤其國際局勢變化快速，財經議題不只是改變世界的現象，也是改變世界的動力；因此舉辦現代財經新聞獎，獎勵優秀的新聞作品，感謝新聞媒體熱心參與，以及歷屆評審的努力與用心。

以下是2021年現代財經新聞獎得獎名單：

一、財經新聞報導獎－報紙

首獎：滑梯社會：疫情下的弱勢悲歌／經濟日報

優等：從「近零」到「淨零」／CSR＠天下頻道

佳作：《搶救缺電大作戰》系列報導／工商時報

佳作：晶片霸業新賽局 翻轉百年汽車工業-電動車供應鏈崛起／中央通訊社

二、財經新聞報導獎－雜誌

首獎：勞動基金弊案揭密系列／今周刊

優等：25萬人才返鄉 台灣關鍵時刻／商業周刊

佳作：圈地．卡位．充電戰／遠見雜誌

佳作：公司治理系列／今周刊

三、影音財經專題獎

首獎：支付新世代-迎戰數位金融浪潮／非凡電視台

優等：疫後大未來-逆境突圍VS.超前佈署／三立電視台

佳作：不減碳就出局 氣候賽局激發台灣綠經濟／鏡電視

佳作：新聞思想啟-邁向5G時代／壹電視

延伸閱讀
專題／鴻海用軟體定義電動車新思維 擘劃電動車藍圖專題／零碳商機崛起 車輛中心：電動車供應鏈整合是關鍵中央社記者何宏儒奪卓越新聞獎 獎金捐給土敘邊境台灣中心中央社中共建黨百年專題獲肯定 奪吳舜文新聞獎台灣醫療報導獎 中央社獲平面類特優、佳作2獎項
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族