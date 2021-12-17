2021年現代財經新聞獎出爐 中央社獲佳作
2021/12/17 18:36（12/17 18:49 更新）
2021現代財經新聞獎頒獎典禮17日舉行，中央通訊社以「晶片霸業新賽局 翻轉百年汽車工業-電動車供應鏈崛起」，榮獲財經新聞報導獎報紙類佳作，由現代財經基金會副董事長李伸一（中）頒發獎座。中央社記者張皓安攝 110年12月17日
（中央社記者潘姿羽台北17日電）2021年現代財經新聞獎得獎名單今天出爐，評審肯定今年參賽作品在報導面向與深度的表現。中央通訊社也以「晶片霸業新賽局 翻轉百年汽車工業－電動車供應鏈崛起」專題，獲得「財經新聞報導獎－報紙類」佳作。
現代財經基金會董事長黃輝珍致詞時表示，財經新聞是最重要的新聞類型之一，尤其國際局勢變化快速，財經議題不只是改變世界的現象，也是改變世界的動力；因此舉辦現代財經新聞獎，獎勵優秀的新聞作品，感謝新聞媒體熱心參與，以及歷屆評審的努力與用心。
以下是2021年現代財經新聞獎得獎名單：
一、財經新聞報導獎－報紙
首獎：滑梯社會：疫情下的弱勢悲歌／經濟日報
優等：從「近零」到「淨零」／CSR＠天下頻道
佳作：《搶救缺電大作戰》系列報導／工商時報
佳作：晶片霸業新賽局 翻轉百年汽車工業-電動車供應鏈崛起／中央通訊社
二、財經新聞報導獎－雜誌
首獎：勞動基金弊案揭密系列／今周刊
優等：25萬人才返鄉 台灣關鍵時刻／商業周刊
佳作：圈地．卡位．充電戰／遠見雜誌
佳作：公司治理系列／今周刊
三、影音財經專題獎
首獎：支付新世代-迎戰數位金融浪潮／非凡電視台
優等：疫後大未來-逆境突圍VS.超前佈署／三立電視台
佳作：不減碳就出局 氣候賽局激發台灣綠經濟／鏡電視
佳作：新聞思想啟-邁向5G時代／壹電視
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