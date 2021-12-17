2021年現代財經新聞獎出爐 中央社獲佳作

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（中央社記者潘姿羽台北17日電）2021年現代財經新聞獎得獎名單今天出爐，評審肯定今年參賽作品在報導面向與深度的表現。中央通訊社也以「晶片霸業新賽局 翻轉百年汽車工業－電動車供應鏈崛起」專題，獲得「財經新聞報導獎－報紙類」佳作。

現代財經基金會董事長黃輝珍致詞時表示，財經新聞是最重要的新聞類型之一，尤其國際局勢變化快速，財經議題不只是改變世界的現象，也是改變世界的動力；因此舉辦現代財經新聞獎，獎勵優秀的新聞作品，感謝新聞媒體熱心參與，以及歷屆評審的努力與用心。

以下是2021年現代財經新聞獎得獎名單：

一、財經新聞報導獎－報紙

首獎：滑梯社會：疫情下的弱勢悲歌／經濟日報

優等：從「近零」到「淨零」／CSR＠天下頻道

佳作：《搶救缺電大作戰》系列報導／工商時報

佳作：晶片霸業新賽局 翻轉百年汽車工業-電動車供應鏈崛起／中央通訊社

二、財經新聞報導獎－雜誌

首獎：勞動基金弊案揭密系列／今周刊

優等：25萬人才返鄉 台灣關鍵時刻／商業周刊

佳作：圈地．卡位．充電戰／遠見雜誌

佳作：公司治理系列／今周刊

三、影音財經專題獎

首獎：支付新世代-迎戰數位金融浪潮／非凡電視台

優等：疫後大未來-逆境突圍VS.超前佈署／三立電視台

佳作：不減碳就出局 氣候賽局激發台灣綠經濟／鏡電視

佳作：新聞思想啟-邁向5G時代／壹電視