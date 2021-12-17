早安世界》桃園防疫旅館群聚8確診3人改列本土 不排除空調、環境汙染

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桃園防疫旅館群聚8確診3人改列本土 不排除空調、環境汙染

桃園市一家防疫旅館爆發COVID-19群聚疫情，截至16日下午2時，3個樓層累計8人確診，其中4例病毒定序相同，都是感染Delta變異株，至少3個原本通報為境外移入的病例改列本土個案；館內已緊急清空並匡列接觸者，中央流行疫情指揮中心追查，經比對病毒序列，3日自越南入境的案16768疑為群聚感染源，桃園市衛生局調查不排除是空調或環境污染造成其他人感染。指揮中心因應此案，宣布增加入境隔離期採檢次數以及檢視通風空調4大加強作為。（看完整報導）

12/16增1本土 8旬老婦曾打2劑AZ 研判感染已久

指揮中心16日公布一本土病例，這位80多歲本國籍女性個案已完整接種AZ疫苗，Ct值近40，傳染力低，研判為舊案，只是染疫當時未被發現。同日，Omicron境外移入病例再增1例，累計4例分別自史瓦帝尼、英國與美國入境。針對國際Omicron變異株疫情升溫，國內也出現防疫旅館群聚感染，陳時中坦言，傾向縮短第3劑疫苗接種間隔，縮到多短將由專家小組討論。（看完整報導）

北市防疫旅館案16859染Delta 指揮中心：暫無擴散之虞

入住北市防疫旅館的境外移入個案16859 16日確認感染Delta變異株，與該案鄰房的案16870的報告仍在進行。陳時中強調，需待病毒基因定序佐證才能更清楚是否為群聚事件；此旅館暫無新個案，研判沒有擴散傳染。台北市衛生局表示，與案16870同團入境的旅客及同樓層住客共20人，PCR採檢結果皆為陰性。（看完整報導）

央行決議利率連7凍 第4波打炒房祭史上最嚴選擇性信用管制

中央銀行16日決議利率「連七凍」，並祭出史上最嚴選擇性信用管制，17日起實施自然人購置高價住宅貸款及第3戶（含）以上貸款最高降為4成、餘屋貸款最高成數降為4成等4項措施。央行預估，今、明年經濟成長率分別為6.03%、4.03%，對於美國預計明年升息，外界關注台灣是否跟進腳步，央行總裁楊金龍表示，若整體經濟情勢有必要性，會考慮適度升息1碼。（看完整報導）

鋒面及冷空氣接力 北部東半部有雨低溫探13度

中央氣象局表示，16日晚間起鋒面通過，接著冷空氣南下，強度約在東北季風到大陸冷氣團之間，17日北部、東半部有局部短暫雨，各地低溫約攝氏13至17度，沿海空曠地區或近山區平地可能更低；19、20日左右，約3000公尺以上的高山可能會有霧淞或結霜現象。（看完整報導）

中國玫瑰少年鹿道森之死 反思官方遏「娘炮」恐致霸凌

26歲中國攝影師鹿道森日前疑似輕生離世，他曾在微博長達5000字的「遺書」提及幼時被霸凌經歷，引發外界對北京當局遏制「娘炮」的反思。網路文化專家王帥帥表示，年輕人看到官方用語將誤認為可以使用詆譭字眼攻擊他人，「如果政府都容許這種措辭，還有誰能說在學校裡用這些字眼是錯的？」（看完整報導）

索羅門記者冒險上前線 自己國家的新聞自己報

索羅門群島11月底暴亂，有暴民持鋼棒喝止媒體拍照，甚至搶手機，到處縱火造成毒氣四散，當地記者在沒有頭盔、防毒面具等裝備下站上前線，為國際主流媒體提供即時報導。索羅門ZFM電台的記者傅歐說，當時他其實很害怕，但是因熱愛這份工作，一心想著要提供電台閱聽眾最即時的消息，「作為記者我甘冒風險，也要讓世界知道索羅門發生什麼事」。（看完整報導）

全球488名記者遭關押創25年紀錄 中國占逾1/4最大宗

據無國界記者組織最新統計，全球各地目前有488名記者遭關押，創下逾25年來最高紀錄，其中又以中國監禁127名記者為最多。無國界記者組織表示，目前有60名女性記者遭關押，數字之高前所未見，且比2020年多出了1/3。無國界記者組織指出，過去一年被關押記者人數上升了約20%，主因是緬甸、白俄羅斯和香港當局打壓媒體工作者。（看完整報導）

法國前議長戴扈傑會見蔡總統 中文讚台灣民主

法國國民議會友台小組主席戴扈傑16日率訪團成員與總統蔡英文會面，戴扈傑以中文說「台法友好」，並將法國國民議會日前通過的友台決議文裱框致贈蔡總統，力挺台法共享的價值觀念。蔡總統表示，明年上半年法國將擔任歐盟輪值主席，期待在法國帶領下的歐盟能夠持續推動台灣與歐盟洽簽雙邊投資協定（BIA），開啟台灣與歐盟新的合作關係。（看完整報導）

一檔等太久的展覽 黃土水百歲「甘露水」重見天日

封藏近50年，雕塑家黃土水的「甘露水」16日在「光—台灣文化的啟蒙與自覺」特展中，再次昂然挺立，面向世人。展場設計別出心裁，甘露水如置身於同心圓的核心，映照出一道又一道圓弧型的牆，牆上有同一時期創作者的作品和文獻，交織出百年前的台灣。從展場外側走入核心，也能讓人如撥開層層歷史面紗。（看完整報導）