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公投日南投探10.5度 吳德榮：北台灣由濕轉乾

2021/12/18 08:21（12/18 09:56 更新）
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重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離公投案18日投票，新北市三重區一處投票所一早就有民眾排隊等待投票。中央社記者王騰毅攝 110年12月18日
重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離公投案18日投票，新北市三重區一處投票所一早就有民眾排隊等待投票。中央社記者王騰毅攝 110年12月18日
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（中央社記者張雄風台北18日電）根據氣象局網站，今天本島平地最低溫為南投縣中寮鄉攝氏10.5度。氣象專家吳德榮表示，今天強冷空氣南下，北台灣濕冷漸轉乾冷，北海岸、大台北東側及東半部偶有局部短暫飄雨。

中央氣象局今天發布大雨特報，東北風影響，宜蘭山區有局部大雨發生的機會。

根據氣象局網站，今天截至上午8時，平地最低溫為連江縣南竿鄉9.5度，本島平地最低溫為南投縣中寮鄉10.5度，平地低溫前10名多位於連江、南投地區；另外宜蘭縣三星鄉達11.9度、新北市雙溪區12度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天強冷空氣南下，白天起水氣逐漸減少，北台灣濕冷漸轉乾冷，北海岸、大台北東側及東半部偶有局部短暫飄雨，新竹以南為晴時多雲，白天舒適早晚冷，應注意保暖。

吳德榮指出，明天天氣漸趨穩定，但中層雲逐漸由南往北移，各地雲量漸增、中南部山區有零星飄雨，東半部亦有局部短暫雨；氣溫略回升、仍偏冷。

根據中央氣象局今天凌晨2時颱風路徑潛勢預測圖顯示，中颱雷伊已進入南海，明天起逐漸大迴轉並減弱，21日減弱為熱帶低壓，無侵台機會。

吳德榮提到，歐洲模式模擬顯示，雷伊的殘餘水氣仍將往台灣輸送，為台灣20日之後帶來大範圍的明顯降雨，對於已進入旱季的中南部是少見的，對中南部水資源的貢獻，更是「可遇不可求」的。

吳德榮說，20日雷伊外圍水氣逐漸接近，各地雲層逐漸增厚，有局部雨，尤其南部及東南部有明顯降雨；冷空氣漸減弱，天氣仍偏涼。

吳德榮表示，21日雷伊殘餘的水氣將帶來大範圍、較強降雨，整天濕涼；22日雷伊殘餘的水氣東移，北部、東半部仍有雨，北台灣濕涼，其他地區降雨趨緩23日北、東仍有局部短暫雨，北台灣濕涼，其他地區多雲時晴。（編輯：黃世雅）1101218

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