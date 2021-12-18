Omicron境外移入增1例 個案美國入境曾打2劑莫德納

（中央社記者張茗喧台北18日電）指揮中心今天宣布，日前從美國入境採檢確診的美國籍20多歲男性（案16871），曾接種2劑莫德納疫苗，昨晚定序確定感染Omicron變異株，為國內第5例Omicron境外移入個案。



中央流行疫情指揮中心今天下午宣布，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例零確診，也沒有死亡個案，另新增13例境外移入病例。



指揮中心發言人莊人祥表示，今天新增13例境外移入個案為6例男性、7例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自越南（4例，案16898、案16900、案16904、案16906）、英國（3例，案16899、案16905、案16908）、美國（2例，案16903、16910）、西班牙（案16901）、柬埔寨（案16902）、菲律賓（案16907）及新加坡（案16909）入境，入境日介於12月3日至12月17日。



此外，莊人祥也宣布，邊境再攔截到1例Omicron境外移入病例，個案是13日從美國入境的20多歲美國籍男子（案16871），16日公布確診COVID-19、Ct值26.6，收治於醫院負壓隔離病房，昨晚完成定序確定感染Omicron變異株。



莊人祥說，該個案曾接種2劑莫德納疫苗，屬於突破性感染個案，同機16名旅客已全數由居家檢疫改為居家隔離，目前16人入境採檢均陰性。



據統計，12月11日以來，國內累計驗出5例Omicron境外移入病例，分別來自史瓦帝尼、英國以及美國，均為突破性感染個案。



根據根據指揮中心統計，截至目前國內累計474萬7250例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含472萬7825例排除），其中1萬6799例確診，分別為2146例境外移入，1萬4599例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；累計111例移除為空號。



2020年起累計849例COVID-19死亡病例，其中837例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、台北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。



指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：陳政偉）1101218

（指揮中心提供）