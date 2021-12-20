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經濟部駁回光洋科董事長變更登記案 台鋼派將提訴願

2021/12/20 21:03（12/20 21:15 更新）
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經濟部商業司10日宣布，駁回光洋科解任董事長馬堅勇（圖）職務及選任玉璟代表人王炯棻為新任董事長的變更登記申請案。（中央社檔案照片）
經濟部商業司10日宣布，駁回光洋科解任董事長馬堅勇（圖）職務及選任玉璟代表人王炯棻為新任董事長的變更登記申請案。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鍾榮峰台北20日電）經濟部商業司今天宣布，駁回光洋科解任董事長馬堅勇職務及選任玉璟代表人王炯棻為新任董事長的變更登記申請案；玉璟對此表示，將依法提起訴願。

光洋科董事會於11月5日撤換董事長馬堅勇，由台鋼董事長王炯棻以玉璟代表人接任，引爆光洋科經營權之爭。馬堅勇、王炯棻兩人皆稱自己是光洋科的董事長，兩派人馬也都分別召集股東臨時會。台鋼與公司派至今已爭戰1個半月。

經濟部商業司駁回光洋科解任馬堅勇董事長職務及選任王炯棻為新任董事長的變更登記申請案，玉璟今天晚間發出聲明表示，對結果深感遺憾，將依法提起訴願以資救濟。

光洋科也透過聲明指出，謝謝商業司明察，還給光洋科公道；光洋科嚴守公司治理，絕不允許任何不法行為發生，對於台鋼集團的惡意操弄，除訴諸法律捍衛利害關係人權益，未來定當於產業經營上回饋社會。

台鋼派的獨立董事吳美慧原先召集12月24日股東臨時會，公司派獨董吳昌伯召集12月27日股東臨時會。兩派並都向智慧財產及商業法院聲請暫時狀態處分，禁止對方召集股東臨時會。

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智慧財產及商業法院認為，雙方均未釋明第8屆董事、獨立董事有何違法、失職的情形，而第8屆董事、獨立董事任期於明年6月27日屆滿，股東得於111年度股東常會全面改選董事、獨立董事，看不出有召開股東臨時會的必要及急迫性，日前裁定雙方均禁止召開臨時股東會。2案均可抗告。

台鋼派獨立董事吳美慧今天宣布，尊重智慧財產及商業法院裁決，停止召集12月24日光洋科股東臨時會。據光洋科公告，公司派獨立董事吳昌伯於收獲智慧財產及商業法院裁定後，已決定提起抗告，光洋科將依法辦理相關事宜。（編輯：楊蘭軒）1101220

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