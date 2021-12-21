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台南地震楠西玉井逾萬戶停電 估晚間10時前修復

2021/12/21 21:50（12/21 22:20 更新）
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台南市楠西區及玉井區部分地區在21日晚間地震後，約1萬多戶停電，當地民眾先被地震嚇了一跳，後來發現周遭陷入一片漆黑，街頭只剩路過車輛的車燈。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 110年12月21日
台南市楠西區及玉井區部分地區在21日晚間地震後，約1萬多戶停電，當地民眾先被地震嚇了一跳，後來發現周遭陷入一片漆黑，街頭只剩路過車輛的車燈。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 110年12月21日
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（中央社記者楊思瑞台南21日電）台南市楠西區及玉井區部分地區在今天傍晚的地震後約1萬多戶停電，當地民眾先被地震嚇了一跳，後來發現周遭陷入一片漆黑，所幸未造成重大災情。台電預計晚間10時前完成復電。

根據交通部中央氣象局資訊，台南市政府東北東方36.4公里（位於台南市南化區）今天傍晚6時59分發生芮氏規模4.6地震，台南市最大震度4級，分別位於楠西區及新化區。

楠西區1家超商業者表示，當時先感覺到地面晃動，被嚇了一跳，持續大約10秒鐘，所幸貨架上的東西沒有掉下來，之後沒多久發現停電，連戶外的路燈都不亮，大約1、2分鐘後曾一度復電，但不久後又停電了。

台電台南區營業處發布新聞稿指出，地震後台南市玉井區玉楠線高埔高幹＃46~＃47高壓斷線，造成玉井區、楠西區一帶共計1萬3077戶停電。經派員搶修，以上游復電、下游轉供後，至晚間9時許僅剩斷線區間尚有128戶無電，預計晚間10時前完成復電。

台南市政府消防局指出，今天晚間地震發生後除了部分地區停電外，沒有其它重大災情發生。（編輯：戴光育）1101221

台南市楠西區及玉井區部分地區21日晚間在發生地震後，約有1萬多戶停電，所幸沒有造成重大災情，台電獲報隨即派員漏夜冒雨搶修。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 110年12月21日
台南市楠西區及玉井區部分地區21日晚間在發生地震後，約有1萬多戶停電，所幸沒有造成重大災情，台電獲報隨即派員漏夜冒雨搶修。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 110年12月21日
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