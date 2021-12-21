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台南規模4.6地震後部分地區停電 楠西、玉井初估逾7000戶

2021/12/21 19:13（12/21 22:31 更新）
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根據交通部中央氣象局最新資訊，台南市台南市南化區21日傍晚發生芮氏規模4.6地震。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
根據交通部中央氣象局最新資訊，台南市台南市南化區21日傍晚發生芮氏規模4.6地震。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
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（中央社記者楊思瑞台南21日電）台南市政府東北東方36.4公里（位於台南市南化區）今天傍晚6時59分發生芮氏規模4.6地震，震後台南市楠西區及玉井區部分地區停電，初估影響超過7000戶，台電正搶修中。

台南市消防局在地震後陸續收到回報指出，楠西區楠西里、東勢里有部分地區停電，玉井區的玉田里和平街疑似有變電箱爆炸導致停電，玉井區忠孝街9巷附近也有停電狀況。

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台電台南區處發布新聞稿指出，地震後造成楠西區及玉井區部分地區停電，至晚間7時30分左右仍有7595戶停電，台南區處已成立應變中心進行搶修。

台電晚間8時7分進一步表示，今天晚間6時59分地震後，南化二次變電所饋線跳脫，造成台南市玉井楠西區一帶共計1萬3077戶停電，台電隨即轉供並派員搶修，於1分鐘後復電5474戶，並於19時45分復電5571戶，其餘2032戶搶修中。（編輯：陳仁華）1101221

台南市楠西區及玉井區部分地區在21日晚間地震後，約1萬多戶停電，當地民眾先被地震嚇了一跳，後來發現周遭陷入一片漆黑，街頭只剩路過車輛的車燈。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 110年12月21日
台南市楠西區及玉井區部分地區在21日晚間地震後，約1萬多戶停電，當地民眾先被地震嚇了一跳，後來發現周遭陷入一片漆黑，街頭只剩路過車輛的車燈。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 110年12月21日
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