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疫情9/300

法國首度單日新增確診破10萬例 連3天創新高

2021/12/26 05:09（12/26 07:43 更新）
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法國公共衛生機構25日通報，過去24小時境內新增10萬4611人確診感染COVID-19，連續第3天創單日新高紀錄。圖為14日巴黎街頭。（中央社檔案照片）
法國公共衛生機構25日通報，過去24小時境內新增10萬4611人確診感染COVID-19，連續第3天創單日新高紀錄。圖為14日巴黎街頭。（中央社檔案照片）
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（中央社巴黎25日綜合外電報導）法國公共衛生機構今天通報，過去24小時境內新增10萬4611人確診感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），連續第3天創單日新高紀錄，累計確診攀升至908萬8371例。

法新社報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）預定27日與政府重要成員舉行視訊會議，研商新防疫措施。法國官員擔心Omicron變異株快速蔓延擴散帶來的效應。

法國衛生當局已於24日建議成人，於完整接種疫苗3個月後施打一劑追加劑。如今法國政府正著手邁向把核發給已接種疫苗者的健康通行證，僅於施打追加劑後才有效。而進入咖啡廳、餐廳和公共場所以及進行國際旅行，必須持有效健康通行證。

法國部分地區已實施本身的抗疫安全措施。例如，東南部薩瓦省（Savoie）重新實施強制戴口罩，不僅室內公共場所，連戶外也必須戴口罩。而鄰近的義大利剛實施此措施。

最新確診數據標誌著自12月伊始以來疫情急速升溫：12月4月首度突破5萬確診大關，其後新增確診一直穩定攀升。

法國今天新增84人病故，境內累計染疫不治達12萬2546人。

根據法國衛生部數據，法國目前有5271萬人接種至少一劑疫苗，約占法國人口78.2%；有5160萬人完成2劑接種，約占法國人口76.5%；有2194萬人接種第3劑疫苗。（譯者：劉學源）1101226

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