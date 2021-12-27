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獲徵詢無任所大使 林佳龍：總統鼓勵我為台灣做事

2021/12/27 12:52（12/27 13:27 更新）
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民進黨籍台中市第2選區立委補選參選人林靜儀競選總部主委林佳龍（前）27日在台北舉行「台灣正青 鐵馬前行」行前記者會，以單車騎行號召民眾支持林靜儀。中央社記者吳家昇攝 110年12月27日
民進黨籍台中市第2選區立委補選參選人林靜儀競選總部主委林佳龍（前）27日在台北舉行「台灣正青 鐵馬前行」行前記者會，以單車騎行號召民眾支持林靜儀。中央社記者吳家昇攝 110年12月27日
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（中央社記者葉素萍台北27日電）前交通部長林佳龍今天證實，有被徵詢出任無任所大使，他說，總統蔡英文鼓勵他多在國際、經濟議題上，能夠為台灣做一些事情，他配合行政程序來辦理。

林佳龍

林佳龍小檔案

  • 民國53年2月13日
  • 出生地：台灣台北市
  • 學歷：美國耶魯大學政治學博士
  • 經歷：中正大學政治系助理教授、國民大會代表、立法委員、國安會議諮詢委員、行政院新聞局長，民進黨中央黨部秘書長、總統府副秘書長、台中市長、交通部長
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今天出席「台灣正青、鐵馬前行」行前記者會。對於自己被點名參選2022年台北市長選舉，林佳龍向媒體表示，民進黨有通過提名的機制，會採取徵召，一定會做最深入評估，推出最有勝選的人，這個程序，就由中央黨部啟動，做一個黨員，他就是全力支持民進黨所提名的台北市長參選人。

近來傳出，前副總統陳建仁也被點名是角逐台北市長可能人選。

林佳龍說，「大仁哥」陳建仁是大家都很喜歡的政治人物，大家也還不了解陳建仁自己的生涯規劃；不過，陳建仁可以說是台灣各方面都受尊敬的人，陳建仁個人的生涯或中央規劃，還止於討論階段，他相信，民進黨的人才很多，有在地經營的人，也有具全國性支持度的人，中央黨部會做最好的評估，大家全力支持。

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媒體並問到，林佳龍內定擔任無任所大使一事。林佳龍說，這兩個月來，蔡總統參與台灣智庫等活動，兩人有見面，蔡總統鼓勵他多在國際、經濟等議題，能為台灣做一些事情。

林佳龍說，至於什麼樣的職務，由相關單位來進行，他過去因為工作的關係，比較熟悉外交、數位科技方面，如果能為台灣盡一些力量，無任所大使是比較自由的，就看未來行政程序，目前是有這樣的徵詢，他配合行政程序辦理。（編輯：蘇志宗）1101227

民進黨籍台中市第2選區立委補選參選人林靜儀競選總部主委林佳龍（中）27日在台北舉行「台灣正青 鐵馬前行」行前記者會，向民眾呼籲以行動支持林靜儀。中央社記者吳家昇攝 110年12月27日
民進黨籍台中市第2選區立委補選參選人林靜儀競選總部主委林佳龍（中）27日在台北舉行「台灣正青 鐵馬前行」行前記者會，向民眾呼籲以行動支持林靜儀。中央社記者吳家昇攝 110年12月27日
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