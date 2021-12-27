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騰訊限制未成年玩家元旦假期遊戲時間 每天只能玩1小時

2021/12/27 13:55（12/27 14:17 更新）
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遊戲開發商騰訊遊戲宣布，元旦假期間落實防沉迷機制，中國未成年玩家每天只能玩1個小時。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
遊戲開發商騰訊遊戲宣布，元旦假期間落實防沉迷機制，中國未成年玩家每天只能玩1個小時。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者吳柏緯上海27日電）中國未成年遊戲玩家的元旦假期恐怕不好過，遊戲開發商騰訊遊戲宣布，假期間落實防沉迷機制，未成年人每天只能玩1個小時。騰訊並稱，限遊令已使未成年人遊戲時間大減近9成。

中國嚴管網路遊戲，今年8月起，要求企業落實未成年人保護措施，防止沉迷。以騰訊為首的中國多家遊戲企業陸續宣布將加強未成年者保護措施，包含嚴格落實未成年帳號實名制以及限制未成年用戶上線時間。

元旦假期將至，中國各遊戲平台也開始發布自家的防沉迷規定。

騰訊遊戲25日在微信公眾號發布「關於元旦假期未成年人遊戲限玩的通知」，公告指出，未成年玩家在12月31日到明年1月3日間的元旦假期間，只能在每晚8時至9時之間登錄遊戲，換句話說，這類的玩家每天只能玩1小時的遊戲。

在騰訊遊戲發布這項訊息後，網易遊戲於26日在官方微信公眾號發布了類似的公告，同樣強調假期間每天只能玩1小時。

據香港01、明報報導，騰訊和網易的規範，均來中國國家新聞出版署於今年8月30日下發的「防止未成年人沉迷網路遊戲的通知」。這份通知稱要求所有中國網路遊戲供應商，只能在每週五至週日、法定假日晚間8時至9時向未成年人提供1小時服務，其他時間不得以任何式向未成年人提供網路遊戲服務，被稱為「史上最嚴限遊令」。

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報導引述騰訊用戶平台部總經理鄭磊指出，在限遊令上路4個月後，騰訊落實政策的成果非常顯著，今年9月推行至今，未成年人的遊戲時間佔比下降至0.7%，去年同期為6.4%，大減近9成。

報導另引述「2021年中國遊戲產業報告」顯示，2021年中國的遊戲市場實際銷售收入人民幣2965.13億元（約新台幣1.29兆元），年增6.4%。遊戲用戶規模6.66億，年增0.22%，用戶數量漸趨飽和。伴隨防沉迷新規和未成年人保護工作落實，未來用戶結構將出現不小變化。（編輯：周慧盈）1101227

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