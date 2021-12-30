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前V6坂本昌行報婚訊 牽手前寶塚TOP朝海光

2021/12/30 13:30（12/30 16:16 更新）
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前日本傑尼斯男團V6隊長坂本昌行（左1）30日與前寶塚歌劇團雪組首席、女演員朝海光登記結婚。（圖取自AVEX網頁avex.jp）
前日本傑尼斯男團V6隊長坂本昌行（左1）30日與前寶塚歌劇團雪組首席、女演員朝海光登記結婚。（圖取自AVEX網頁avex.jp）
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（中央社東京30日綜合外電報導）前日本傑尼斯男團V6隊長坂本昌行，今天與前寶塚歌劇團雪組首席、女演員朝海光登記結婚。兩人2018年因共演音樂劇結緣，2019年春天開始正式交往，如今修成正果。

日本體育報知、Daily Sports報導，50歲的坂本與49歲的朝海今天透過經紀公司對媒體發表兩人署名的結婚通知，表示2人今天登記結婚，成為互相扶持的人生伴侶。

坂本與朝海2018年因共演音樂劇「禮帽」（Top Hat）結緣，2019年春天開始正式交往。今天兩人在東京都內的區役所登記結婚，目前兩人已同居，還沒有打算舉行婚禮。

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坂本擔任隊長的V6在進行演藝活動26年後，於今年11月1日解散。前V6成員陸續死會，包括井之原快彥與女演員瀨戶朝香結婚、長野博與女演員白石美帆、岡田准一與宮崎葵、森田剛與宮澤理惠，今天坂本結婚後，單身的僅剩三宅健。

另外，傑尼斯男星中，原本最「高齡」的結婚者是TOKIO的城島茂，他2019年以48歲之齡與女藝人菊池梨沙結婚；坂本今天以50歲「高齡」結婚，刷新傑尼斯紀錄。（譯者：顧荃/核稿：盧映孜）1101230

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