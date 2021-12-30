中國網友檢舉代言賭博網 張信哲：已終止合作

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歌手張信哲遭中國網友檢舉為境外賭博網站代言，張信哲經紀公司30日表示，合約已於今年3月終止，向社會及合作單位致歉。（潮水音樂提供）

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（中央社記者王心妤台北30日電）歌手張信哲遭中國網友檢舉為境外賭博網站代言，張信哲經紀公司潮水音樂有限公司今天發布聲明表示，合約代言期1年，已於今年3月終止，向社會及合作單位致歉。

中國媒體報導，張信哲2020年簽約為歐寶娛樂品牌獨家代言人，歐寶娛樂業務範圍擴及賽事直播、娛樂分析等，而這次牽涉代言賭博網站，並涉及在中國幫助推廣等。

潮水音樂表示，2020年3月受歐寶娛樂邀請，張信哲擔任歐寶娛樂菲律賓的形象代言，而經紀公司多年來嚴格把關張信哲商業演出及代言，在絕無違反法律規範原則下進行所有合作，這次合作絕無在合約承諾並安排張信哲於中國大陸等地區進行任何宣傳素材拍攝及宣傳活動。

潮水音樂說，已與張信哲達成共識，將安排更多身體力行公益活動，創造貢獻良好正面社會價值。

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張信哲稍晚也發布聲明表示，潮水音樂2020年與歐寶娛樂菲律賓公司簽文化娛樂代言合約，符合當地法律，也僅限於合約期間在當地履行，但近日關於代言被不實描述放大，深感困擾。

他說，公眾人物守法只是底線，應在道德上做出表率並謹言慎行，對事件造成不良影響表示深深歉意。投入音樂圈30多年，都用聲音傳遞愛與能量，未來會修德修藝，满足社會期待，未來仍會是大家熟悉的熱愛音樂歌手張信哲。（編輯：李明宗）1101230