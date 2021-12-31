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碩士女殺父 家屬質疑聲請保護令遭拒中市澄清

2021/12/31 12:16（12/31 12:32 更新）
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台中市江姓女子與張姓男友不滿江父不同意兩人交往，且出國留學時未金錢資助，27日晚間由張男持榔頭打死江父後，一起載往太平山區棄屍，警方獲報前往棄屍地點勘查。（翻攝畫面）中央社記者蘇木春傳真 110年12月30日
台中市江姓女子與張姓男友不滿江父不同意兩人交往，且出國留學時未金錢資助，27日晚間由張男持榔頭打死江父後，一起載往太平山區棄屍，警方獲報前往棄屍地點勘查。（翻攝畫面）中央社記者蘇木春傳真 110年12月30日
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（中央社記者郝雪卿台中31日電）台中市江姓女子與張姓男友聯手殺害江父及棄屍案震驚社會。對於家屬質疑聲請保護令遭拒絕，台中市社會局今天表示，社工面訪時鼓勵江父聲請保護令，但後來被害人打消想法。

由於被害人的兒子今天在台中殯議館接受媒體聯訪質疑，父親要聲請保護令時遭台中市家庭暴力及性侵害防治中心拒絕。對此台中市政府社會局透過新聞稿說明，家防中心10月底接獲通報，2天後社工與江父見面，鼓勵他聲請保護令以嚇阻大女兒騷擾行為，社工並與被害人討論保護令聲請款項。

社會局表示，經面訪勸說，被害人表達有意願聲請，但拒絕社工陪同，會自行至派出所聲請。社工一週後再次追蹤保護令聲請進度，被害人提及法院開庭繁瑣；再者，因大女兒至住家頻率減少，所以打消聲請保護令想法。

社會局強調，民眾若要聲請保護令，可就近至派出所提出聲請，員警會協助製作筆錄，並將相關證據送法院審理；另個聲請保護令管道，也可直接至法院遞狀聲請。保護令聲請及核發為司法程序，社工會向被害人說明、協助整理受暴史、陪同出庭等，以利後續法院核發。

這起震驚社會的殺害至親案，由於有監視器拍到畫面，兩人犯案後還返回老家，因屋內反鎖無法進入才離去。有媒體「返家企圖殺害在家中的母親與么妹」報導，偵辦霧峰警方表示，全案已移送台中地檢署偵辦，相關案情將再調查釐清。

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江女與張姓男友疑不滿江父不同意2人交往，且出國留學時未金錢資助，27日晚間由張男持榔頭打死江父後，一起載往太平山區棄屍，中檢偵辦後依殺人罪聲押2人獲准。

江、張兩人在中部某大學就讀研究所後一起前往美國留學。檢警查出，兩人國外留學多年，不滿江父未金錢資助，且阻止江女辦理留學貸款致使中斷學業；此外，江父不同意兩人交往，因此起意共謀殺害江父。（編輯：孫承武）1101231

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