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台鐵EMU500用中國製劣質煞車皮 王國材要求檢討

2021/12/31 12:51（12/31 13:21 更新）
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交通部長王國材（右）31日受訪時，就台鐵EMU500型電聯車傳出使用中國劣質閘瓦（煞車皮）表示，台鐵已做出更換，有些零件停產使用替代品，使用前一定經測試；零件攸關安全，會要求台鐵徹底檢討。中央社記者沈佩瑤攝 110年12月31日
交通部長王國材（右）31日受訪時，就台鐵EMU500型電聯車傳出使用中國劣質閘瓦（煞車皮）表示，台鐵已做出更換，有些零件停產使用替代品，使用前一定經測試；零件攸關安全，會要求台鐵徹底檢討。中央社記者沈佩瑤攝 110年12月31日
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（中央社記者沈佩瑤新北31日電）交通部長王國材今天針對台鐵EMU500型電聯車傳出使用中國劣質閘瓦（煞車皮）表示，已更換，有些零件停產使用替代品，使用前一定經測試；零件攸關安全，會要求台鐵檢討，應更嚴謹。

王國材今天上午到交通部高速公路局北區交通控制中心視察元旦連假首日交通情形後接受媒體聯訪，媒體詢及台鐵EMU500型電聯車傳出使用中國劣質閘瓦（煞車皮），恐影響安全。

王國材說，台鐵這段時間真的讓交通部最操心，花最多心力，台鐵在發現煞車皮問題後已更換。

他指出，台鐵改革持續進行，過程中仍陸續有狀況發生，交通部和台鐵必須持續積極面對，不管是機電、老車汰換、維修強度等，台鐵改革目前是交通部最重要目標。

王國材表示，他花了很多時間，也安排很多行程到各地區訪視，希望透過組織改革，讓這家百年老店再動起來。

至於中國製閘瓦（煞車皮）部分，王國材說，使用前一定經測試，很多產品用了才知有問題，零組件攸關安全，台鐵必須徹底檢討；台鐵有23種車型，零件真的很多，有些停產使用替代品，台鐵有他們的難處，但他會要求台鐵更嚴謹。（編輯：張銘坤）1101231

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