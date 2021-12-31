國防部將成立窗口 與美國國民兵常態性交流

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國防部表示，將成立與美國國民兵常態性交流及協調的窗口。圖為今年馬祖國軍漢光37號演習。（中央社檔案照片）

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（中央社記者王慶剛台北31日電）美國總統拜登近期簽署2022財政年度「國防授權法」（NDAA），未來台美可望就後備事務進行更多交流。至於如何共同訓練，國防部回應，初期將成立一個與美國國民兵常態性交流及協調的窗口。

美國總統拜登（Joe Biden）本月27日正式簽署2022財政年度「國防授權法」，總金額達7682億美元，多項與台灣相關的條文獲得保留，包括強調支持美國國民兵與台灣合作。

對此，國民黨立委廖婉汝對行政院提出書面質詢關切，指出國防部全民防衛動員署與美國國民兵的性質不同，台灣並無類似相應組織，未來該如何共同訓練。

國防部以書面回應證實，目前共同合作訓練計畫已獲得美方支持，初期會成立一個與美國國民兵常態性交流及協調窗口，後續依交流進展規劃具體方式。

國防部也表示，針對交流方式，目前計畫採取先由美方來台交流，隔年台灣再赴美觀摩原則，汲取美方實務經驗及建議。

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國防部昨天揭牌「國防部全民防衛動員署」，由總統蔡英文親自主持，目標為強化後備戰力；首任署長由現任國防部資源規劃司長白捷隆出任，明年1月1日正式運作。

白捷隆昨天接受媒體訪問時曾表示，美國國防授權法案提到，希望美台未來交流後備相關事務，美國強項就是有豐富實戰經驗，國民兵也從事境外任務，雖然台灣的戰略指導是重層嚇阻、防禦固守，但仍可在交流過程中相互汲取優點，交換意見。（編輯：林興盟）1101231