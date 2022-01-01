金門砂石車撞自小客車又撞公車 11人受傷送醫

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（中央社金門1日電）金門縣金湖鎮柏村路和四維路交叉路口今天上午9時許，發生砂石車擦撞自小客車後碰撞對向車道公車事故，11人受傷送醫，所幸多無大礙；警方表示，3方都沒酒後駕駛，肇事責任查證中。

金門縣警察局表示，莊姓民眾駕駛砂石聯結車擦撞張姓民眾駕駛的自小客車，自小客車被撞到路邊溝渠後，砂石車又再碰撞對向車道由梁姓司機駕駛的停等公車。

金門縣消防局金湖消防分隊表表示，救護車到場後，陸續將10名成人、1名嬰兒送醫，衛生福利部金門醫院啟動大量傷患救援機制因應。

警方表示，車輛行經交岔路口時，應做好速度管理，依路權劃分優先順序，如少車道車應讓多車道車先行，轉彎車應讓直行車先行，左方應讓右方車先行，隨時做好讓車、減速準備。（編輯：李明宗）1110101