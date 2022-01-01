更多編輯台推薦新聞：
房貸族注意 央行2022年擬升息民眾該知道的5件事
產經

房貸族注意 央行2022年擬升息民眾該知道的5件事

影片／太平山迎新年日出 3000遊客幸運目睹首道曙光
生活

影片／太平山迎新年日出 3000遊客幸運目睹首道曙光

恐龍後最大滅絕 10年內恐有超過百萬物種消失
國際

恐龍後最大滅絕 10年內恐有超過百萬物種消失

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

金門砂石車撞自小客車又撞公車 11人受傷送醫

2022/1/1 11:21（1/1 13:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
金門縣金湖鎮柏村路和四維路交叉路口1日上午9時許發生砂石車與公車碰撞事故。（金門縣警局提供）
金門縣金湖鎮柏村路和四維路交叉路口1日上午9時許發生砂石車與公車碰撞事故。（金門縣警局提供）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社金門1日電）金門縣金湖鎮柏村路和四維路交叉路口今天上午9時許，發生砂石車擦撞自小客車後碰撞對向車道公車事故，11人受傷送醫，所幸多無大礙；警方表示，3方都沒酒後駕駛，肇事責任查證中。

金門縣警察局表示，莊姓民眾駕駛砂石聯結車擦撞張姓民眾駕駛的自小客車，自小客車被撞到路邊溝渠後，砂石車又再碰撞對向車道由梁姓司機駕駛的停等公車。

金門縣消防局金湖消防分隊表表示，救護車到場後，陸續將10名成人、1名嬰兒送醫，衛生福利部金門醫院啟動大量傷患救援機制因應。

警方表示，車輛行經交岔路口時，應做好速度管理，依路權劃分優先順序，如少車道車應讓多車道車先行，轉彎車應讓直行車先行，左方應讓右方車先行，隨時做好讓車、減速準備。（編輯：李明宗）1110101

金門縣1日上午9時許發生砂石車與公車碰撞事故，11人受傷送醫。（金門縣警局提供）
金門縣1日上午9時許發生砂石車與公車碰撞事故，11人受傷送醫。（金門縣警局提供）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族