北市府：3起疑似防疫旅館群聚案 皆屬境外移入

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（中央社記者陳昱婷台北3日電）台北市去年12月中至今已發生3起疑似防疫旅館群聚案件，今天又傳出還有3間旅館出現漏洞。台北市副市長黃珊珊強調，目前僅3起疑似群聚，且個案仍屬境外移入，並未改列本土。

聯合報報導，台北新增2間COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫旅館群聚案正在調查，還有另1間待確認，累計台北共6家防疫旅館疫情拉警報。

台北市長柯文哲今天上午在台北熊好券線上公開抽籤記者會後接受媒體聯訪表示，出現確診案例後，會重新整理是否在相同的防疫旅館，若是，會再去查個案在空間與時間上有沒有相關或重疊，避免見樹不見林。

黃珊珊進一步說明，台北市目前僅3起疑似群聚案，第1起是一名宜蘭人（案16859）返家後確診，檢疫期間住隔壁房的旅客（案16870）隨後確診，這起疑似群聚案到目前為止都沒有新增案例，也沒有群聚或擴大跡象，已結案。

黃珊珊說，第2起是在中正區的防疫旅館，先後有3人感染Omicron變異株，但位點又有差異性，中央還沒有判定為群聚案。第3起是在中山區的防疫旅館，目前仍在等基因定序結果確認有沒有關聯。

黃珊珊強調，台北市的防疫旅館全台最多，從國外回來者帶原的狀況很普遍，確診者出現在台北市的機率很高，但不是出現在同一家防疫旅館就是群聚感染，這3起都是疑似群聚，中央到現在都沒有將這些個案改列本土案例，都還是屬於境外移入。

柯文哲補充，現階段防疫旅館比醫院還危險，所以已經開始3大改進措施，包含要求工作人員打滿2劑疫苗，且時間到就要打第3劑，估計到1月底第3劑覆蓋率可以達到50%。

柯文哲說，此外，防疫天使團將開始把防疫旅館工作人員重新訓練一遍，把乾淨區、污染區劃分得更清楚，最後會找空調機電專家重新檢查通風系統，若不符合標準就退場，希望藉此把戰線守得更好。（編輯：方沛清） 1110103