伊朗將領遇刺2週年 美軍遭襲、以色列媒體被駭

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以色列兩大媒體3日遭駭客入侵，照片中出現的手上戴著一枚紅寶石戒指，從中發射出飛彈，射向爆炸的拱頂。蘇雷曼尼生前時常戴著一枚紅寶石戒指。（圖取自耶路撒冷郵報官網www.jpost.com）

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（中央社巴格達、耶路撒冷3日綜合外電報導）官員表示，美國率領對抗伊斯蘭國（IS）的聯軍3日在伊拉克射下2架武裝無人機，阻止對巴格達機場一處駐有聯軍建物的攻擊。以色列兩大媒體則在同日遭到駭客入侵。

法新社報導，目前尚未有團體出面宣稱對此事件負責，但距離美國出動無人機空襲巴格達國際機場，擊殺當時62歲的伊朗革命衛隊聖城部隊（Quds Force）指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）正好滿2年。

官員告訴法新社：「2架定翼自殺式無人機，或是簡易巡弋飛彈在今天早上4時30分（格林威治時間1時30分）試圖攻擊巴格達機場。」

匿名消息人士指出，巴格達外交支援中心（Baghdad Diplomatic Support Center）的反火箭、火砲和迫擊砲（C-RAM）系統與對方交火，並將其擊落，沒有造成任何事故。

消息人士指出，目標建物中有少數「非執行作戰任務的聯軍部隊」，除後勤部隊外，還有承包商與文職人員。

法新社從聯軍軍官取得攻擊物殘骸照片，上頭寫著「為指揮官復仇任務」。

此外，以色列兩大媒體機構3日遭駭客入侵，留下威脅訊息，顯然也與蘇雷曼尼2年前死亡有關。

英文的「耶路撒冷郵報」（Jerusalem Post）官網，以及希伯來文的「晚禱報」（Maariv）推特帳號都被駭客入侵，張貼一張照片。照片裡有個巨大拳頭，手指上戴著一枚紅寶石戒指，從中發射出飛彈，射向爆炸的拱頂。蘇雷曼尼生前時常戴著一枚紅寶石戒指。

照片並用英文與希伯來文留言寫下：「我們離你很近，在你意想不到的地方。」

耶路撒冷郵報表示，駭客攻擊持續了數小時。晚禱報則是刪去了外來推文，直到3日中午前都沒有更新。無法立即得知是誰駭入了以色列這兩大媒體。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1110103