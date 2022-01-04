中研院P3實驗室防護不足 北市勞檢開罰6萬元

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中研院日前發生P3實驗室人員染疫案，台北市勞動局4日表示，調查確認實驗室具有生物病原體危害，卻未提供勞工必要安全衛生設備及措施，將開罰6萬元。圖為台北市10日也派員到中研院區加強消毒。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳昱婷台北4日電）中研院日前發生P3實驗室人員染疫案，台北市勞動局今天表示，經3度派員勞檢調查，確認實驗室具有生物病原體危害，卻未提供勞工必要安全衛生設備及措施，將開罰6萬元。

中央研究院 P3實驗室 P3實驗室小百科 生物實驗室依危險程度由低至高可分成P1至P4四個等級，P1實驗室最單純，設有實驗工作台及洗手槽等，而P3實驗室則是操作第三級危險群微生物實驗室，不僅須設置高壓蒸氣滅菌器等外，實驗室還需具負壓定向氣流，以避免病原菌外洩。

P3實驗室可操作的感染性生物材料為造成人類嚴重或潛在致命疾病的生物，因此所有移出實驗室的物品都必須進行除污，實驗室研究人員也需受過專業訓練，在個人裝備防護上，不論著裝或卸裝也都有SOP。

衛福部統計，國內共有18間P3實驗室，中研院在SARS疫情後新建2座P3實驗室，一座在基因體研究中心、一座在生醫所。與新型冠狀病毒相關的實驗工作內容包含病毒培養，以及協助中和性抗體、快篩、藥物、疫苗等研發。 看更多 關閉 人員（案16816）去年12月確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），台北市勞動局今天發布新聞稿表示，勞檢處去年12月10日、15日及22日3度派員調查，確認個案曾在11月中下旬僅穿著一般防護裝備，未配戴N95、雙層手套、護目鏡或面罩執行實驗，違反職業安全衛生設施規則第287條規定。

勞動局進一步表示，這間實驗室具有生物病原體危害之虞，中研院卻未提供勞工必要健康管理及個人防護具配戴演練等感染預防措施，違反職業安全衛生設施規則第297條之1第1項規定。

台北市勞動局職業安全衛生科長陳伯端表示，針對這兩項違規，將依違反職業安全衛生法第6條第1項規定，開罰新台幣6萬元。

此外，勞動局指出，中研院未提供職場霸凌等不法侵害的相關預防措施，違反職業安全衛生設施規則第324條之3第1項第1款、第2款、第3款、第6款及第7款規定，將持續監督雇主改善。

中央流行疫情指揮中心去年召開生物安全專家調查小組會議，審視中研院人員染疫案調查報告，發現因實驗人員沒戴N95口罩、雙層手套、護目鏡，也沒在生物安全櫃中做實驗，離開時甚至先脫口罩，造成個案染疫，從重裁處中研院最高罰鍰15萬元。（編輯：張銘坤）1110104