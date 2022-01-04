紐時：中國加強箝制言論 從境外異議人士家人下手

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紐約時報報導，中國對網路言論審查正加強從境內擴及境外，即使是海外化名在推特發文的輕微批評者，其在中國的家人也可能被警察找上門。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社台北4日電）紐約時報報導，中國對網路言論審查正加強從境內擴及境外，即使是海外化名在推特發文的輕微批評者，其在中國的家人也可能被警察找上門。中國地方政府近年也在增加這類審查的預算。

根據紐時3日刊出的報導，在國外留學的陳姓女子，以匿名帳號在推特（Twitter）上寫「我支持香港」等言論，結果回國探望父母時，警察把她帶到派出所問話，命令刪除她的推特發文和帳號。即使她返回國外念書後，警方仍繼續打擾她的父母，問她最近是否有瀏覽任何人權網站。

此外，一名生活在台灣的中國大陸學生說，去年他在網上批評中國後，他的父母失蹤了10天；他的中國社群媒體帳號也立即被封禁。他不敢問父母遭遇了什麼，因為他們說，當地安全部門正在監視他們。

紐約時報查閱中國官方採購文件和法律紀錄，並對一名政府承包商和6名遭員警施壓者採訪，這些顯示中國當局針對境內被封鎖網站的新調查，依靠複雜的技術方法，擴大搜尋範圍和目標名單至境外社群媒體。

2020年，甘肅省警方招募公司協助監控國際社群媒體，其中一個標準包含了公司要有分析推特帳號的能力，包括分析推文和關注者列表。

此外，上海市公安局浦東分局2021年5月發布「輿論技術服務專案」招標公告，其中的要求就有多項與境外社群平台帳號有關。

報導引述一名承包商說，在過去一年裡，他受命調查的人包括在美國留學的中國大學生、一名美籍華人政策分析師、以及曾在中國工作過的記者。

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報導並引用一個根據中國公開判決、警方通知和新聞報導案件彙總的資料庫，顯示自2019年以來，中國針對在推特和臉書（Facebook）上發表言論者採取的行動有所增加。

ChinaChange.org是一個涉及公民社會和人權的網站，其編輯曹雅學說，官方這樣做的目的，是促使中國人將已經普遍存在的自我審查擴大到全球社群媒體上。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1110104