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玉山金品牌長蔡政達猝逝 公司僅公告職務調整遭質疑

2022/1/5 18:40（1/5 19:44 更新）
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玉山金控品牌長蔡政達逝世，不過觀察玉山金控發布的公告內容，卻是「職務調整」；玉山金解釋一切符合規定。（圖取自公開資訊觀測站網頁mops.twse.com.tw）
玉山金控品牌長蔡政達逝世，不過觀察玉山金控發布的公告內容，卻是「職務調整」；玉山金解釋一切符合規定。（圖取自公開資訊觀測站網頁mops.twse.com.tw）
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（中央社記者潘姿羽台北5日電）玉山金控品牌長蔡政達逝世，不過觀察玉山金控發布的公告內容，卻是「職務調整」；對此玉山金發布3點聲明，解釋一切符合規定，且家屬相當悲慟，希望低調處理。

玉山金控品牌長兼代理發言人蔡政達年僅40多歲，近日傳出猝逝，不僅家屬相當難過，公司員工也非常震驚。也有人指出，蔡政達疑似是因過勞而猝逝。

觀察玉山金控代理發言人變動的公告內容，在異動情形中可輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」等原因，玉山金卻只寫上「職務調整」，遭質疑與事實不符。

玉山金控提出3點說明，第一，品牌長蔡政達原兼任玉山金控代理發言人，因無法繼續擔任代理發言人職務，公司因而進行代理發言人職務調整，並依此發布重大訊息。

第二，蔡政達離世令人遺憾，公司於內部及外部均主動發布訊息，並依規進行申報及公告。

第三，因事出突然，家屬相當悲慟，並希望低調處理，有關過勞問題，並非事實。（編輯：黃國倫）1110105

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