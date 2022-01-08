1/8本土2確診皆與桃機群聚有關 增42例境外移入[影]

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（中央社記者張茗喧、吳欣紜台北8日電）中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，今天新增2例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，都與桃機感染事件有關；另增42例境外移入，無新增死亡個案。

根據疾管署新聞稿：

指揮中心表示，本土個案（案17414-17415）分別為本國籍1例男性、1例女性，年齡均為50多歲，均為桃園機場感染事件相關個案。

指揮中心表示，今日新增42例境外移入個案，性別為25例男性、16例女性、1例調查中，年齡介於未滿10至70多歲，分別自美國（23例）、越南（4例）、法國（2例）、阿根廷、澳大利亞、菲律賓、加拿大、阿拉伯聯合大公國、泰國、巴西、西班牙、印度、義大利及德國（各1例）入境，另有2例調查中，入境日介於去（2021）年12月15日至今（2022）年1月7日。

指揮中心統計，截至目前國內累計5,074,946例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含5,055,445例排除），其中17,302例確診，分別為2,630例境外移入，14,618例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計113例移除為空號。2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。1110108

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

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